Глава МИД Бразилии Виейра подарил министру Лаврову футболку Жуниора

Фото: сайт Кремля
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову футболку Винисиуса Жуниора — известного бразильского футболиста. Об этом сообщает «Лента.ру». Необычный подарок был вручен во время встречи в Эр-Рияде, где проходило заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лавров поблагодарил бразильского коллегу за подарок и сказал, что Жуниор — один из его любимых футболистов.
Ранее Лавров заявлял, что Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Он также подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.
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«Он один из моих любимых», — улыбнувшись, сказал Лавров.
Ранее Лавров заявлял, что Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Он также подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.
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Данил Пономарев