Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МИД Бразилии Виейра подарил министру Лаврову футболку Жуниора

Глава МИД Бразилии Виейра подарил министру Лаврову футболку Жуниора

09 сентября 2024, 14:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову футболку Винисиуса Жуниора — известного бразильского футболиста. Об этом сообщает «Лента.ру». Необычный подарок был вручен во время встречи в Эр-Рияде, где проходило заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лавров поблагодарил бразильского коллегу за подарок и сказал, что Жуниор — один из его любимых футболистов.
«Он один из моих любимых», — улыбнувшись, сказал Лавров.


Ранее Лавров заявлял, что Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Он также подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.

Читайте также:

Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны из-за конфликта в Газе

Лавров: судороги и агония киевского режима в рамках курской атаки очевидны всем

Лавров назвал хамством заявления Киева по поводу визита Путина в Монголию
#конфликт
#подарок
#лавров
#бразилия
#футбол
Сербия решительно выбрала укрепление отношений с Китаем
Вице-премьер Дачич: Сербия приняла решение об укреплении отношений с Китаем
09 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия в свете глобальной нестабильности приняла решение об укреплении отношений с Китаем, который в настоящее время стал одним из лидеров в сфере безопасности. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич на полях Международного форума по глобальной безопасности в КНР.
Отметим, что заместитель главы правительства Сербии, который ранее был главой парламента страны и министерства иностранных дел, а также занимал посты заместителя и первого заместителя кабмина, принимает участие в Международном форме по глобальной безопасности в городе Лянъюньган в Китае.

Дачич подчеркнул, что данная конференция является показателем готовности Китая взять на себя роль одного из главных мировых лидеров в сфере безопасности. В связи с этим, Сербия на фоне мировой нестабильности приняла решение продолжить укрепление отношений и сотрудничества с Китаем.

Политик добавил, что страны связывает многолетняя дружба, выкованная экономическим сотрудничеством, взаимопониманием и доверием в важных вопросах.

Читайте также:

В Сербии опровергли слухи про передачу Украине МиГ-29

Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС

Вучич: Сербия не ввела санкции против России и не стыдится своей позиции
#сербия
#китай
#сотрудничество
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше заявили о нейтрализации кибердиверсантов, якобы связанных с РФ и РБ
09 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/welcomia

Польские спецслужбы нейтрализовали кибердиверсантов, якобы связанных с Россией и Белоруссией. Об этом заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Галковский в беседе с журналистами. Доказательств причастности хакеров к РФ и РБ он приводить не стал.
«В последние дни благодаря сотрудничеству спецслужб удалось нейтрализовать группу диверсантов, которая имела определенные цели в Польше», — отметил польский вице-премьер.
Галковский не стал уточнять, кто именно стал жертвой кибератак загадочных хакеров, но добавил, что они пытались «выманивать деньги и склонять к сотрудничеству работников».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России о совершении кибератак звучат довольно часто, но никогда не аргументируются и не подкрепляются доказательствами, приводящими реальные факты совершения атак.

Читайте также:

Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак

«Под чужим флагом»: Коротченко раскрыл, кто атаковал СДЭК и чем ответит глава МО Белоусов

«Предупредил Россию»: в НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке
#мо
#деньги
#дмитрий песков
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан анонсировал «заметное» мероприятие по украинской мирной инициативе
09 сентября 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал предстоящее «заметное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине. Об этом сообщает портал ATV.
В ходе закрытого выступления в городе Кетче в Венгрии Орбан заявил, что ранее анонсированная им миротворческая миссия продолжается. В данном направлении он активно работал летом, а в сентябре у этой инициативы будет какое-то «заметное» проявление, суть которого политик оставил в секрете.

Ранее, 2 июля, Орбан прибыл в Киев, где провёл переговоры по урегулированию украинского конфликта с президентом страны Владимиром Зеленским. После этого, 5 июля, он прибыл в Москву, где провёл аналогичные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Затем, 8 июля, Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте также:

В Кремле назвали премьера Венгрии Орбана европейским смутьяном

Министры ЕС заявили об отказе собираться в Венгрии

В Германии рассказали, как Орбан помешал планам ЕС по Украине
#виктор орбан
#украина
#венгрия
#политика
#конфликт
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дотком назвал Нуланд массовой убийцей из-за срыва переговоров России и Украины
Дотком назвал Нуланд массовой убийцей после срыва переговоров со стороны США
09 сентября 2024, 14:40

Фото: iStock/sb2010

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд «массовой убийцей» из-за срыва переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее в этот день появилась информация, что Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю* косвенно призналась, что Украина в 2022 году резко отказалась от заключения Стамбульских договорённостей с Россией после консультаций с США.

Дотком, комментируя слова Нуланд, назвал её «демоном» и «массовой убийцей», которая нагло смеётся в лицо всем украинцам, признавая свою причастность к срыву переговоров, которые могли бы предотвратить гибель более миллиона человек.

Читайте также:

США признали причастность к срыву Стамбульских соглашений

Зеленский заявил о влиянии США на «некоторые моменты» мирного плана

Захарова: США в бешенстве от того, что Россия не прогнулась под Вашингтон

*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#украина
#россия
#переговоры
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков прокомментировал информацию о передаче Ираном ракет в РФ
Песков: сообщения о поставке Ираном ракет в Россию не всегда правдивы
09 сентября 2024, 14:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Иран является партнером России, однако информация о передаче баллистических ракет не всегда соответствует действительности.
«Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран – это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области», — заявил Песков.

По его словам, Россия и впредь продолжит развивать партнерские отношения с Ираном в интересах обеих стран.

6 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. По данным The Times, РФ получила более 200 ракет Fath-300, которые могут достигать целей на расстоянии до 120 километров.

Официально Иран отрицает поставки ракет в РФ, однако член парламентского комитета по нацбезопасности страны Ахмад Бахшаеш Ардестани признал военную помощь Ирана России.

«Мы обходим санкции благодаря нашему партнерству с Россией. Мы импортируем сою, кукурузу и другие товары из России. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, так почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?» — сказал Ардестани в интервью Iran International.

Читайте также:

В Иране высказались о поставках оружия сторонам украинского конфликта

Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360

Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием
#россия
#санкции
#помощь
#оружие
#товары
#сотрудничество
#поставки
#нато
#иран
#ракеты
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков прокомментировал «мирный план» Шольца
Песков: Кремль знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ
09 сентября 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Кремль знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца только из СМИ и не знаком с его деталями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — объяснил ситуацию Песков.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. По данным издания, основной задачей Шольца является поднятие собственного имиджа за счет участия в урегулировании конфликта на Украине.

Читайте также:

«Очередная уловка»: в Госдуме высказались о словах Шольца про переговоры с Россией

В Государственной Думе призвали Шольца к покаянию перед Россией

В ФРГ заявили о моменте для дискуссии о завершении украинского конфликта
#подготовка
#соглашения
#сми
#план
#фрг
#счёт
#песков
#шольц
#переговоры
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле не видят очертаний урегулирования конфликта на Украине
Песков: предпосылок урегулирования конфликта на Украине сейчас нет
09 сентября 2024, 13:35

Фото: iStock/TomasSereda

Очертаний урегулирования конфликта на Украине мирным путём пока не прослеживается, а заявлений со стороны руководящего всем Запада также нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что поступают различные высказывания от европейских государств, однако чётких заявлений со стороны, которая «дирижирует» процессом перемирия, а также всем коллективным Западом пока в Кремле не видят.

При этом Песков отметил, что Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию конфликта с Украиной, однако необходимо понимать, о чём идёт речь.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что в Кремле знают о подготовке канцлером Германии Олафом Шольцем плана по Украине, однако его детали пока неясны.

Читайте также:

Песков прокомментировал «мирный план» Шольца

Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами

Песков ответил на слова Алаудинова о победе России в СВО
#дмитрий песков
#кремль
#украина
#россия
#переговоры
#политика
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внук Шарля де Голля заявил о намерении переехать жить в Москву
Внук Шарля де Голля в разговоре с Володиным заявил о желании переехать в Москву
09 сентября 2024, 13:32

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил о намерении переехать жить в Москву. Об этом он сообщил в беседе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.
На сайте нижней палаты парламента отмечается, что володин провёл встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем, который приходится внуком первому президенту Пятой республики, французскому генералу Шарлю де Голлю.

Он заявил о своём намерении переехать в Москву, говорится в заявлении Госдумы.

Ранее, 26 августа, Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ властей Франции от приглашения России на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. Он добавил, что без помощи ​советской армии Европе было бы сложнее бороться с нацизмом, а может и вовсе не удалось бы освободиться от него.

Читайте также:

Бывший евродепутат назвал ошибкой разрыв отношений между ЕС и Россией

Десятки тысяч французов громят улицы Парижа, требуя отставки Макрона

«300 млн евро российских активов»: Франция отчиталась о военной помощи Украине
#франция
#россия
#москва
#переезд
#госдума
#вячеслав володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России
09 сентября 2024, 13:01

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Константину Борисову. Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что такое звание космонавт получил за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного полёта в составе экипажа Международной космической станции (МКС).

Также космонавт получил почётное звание лётчика-космонавта России.

Напомним, что до этого президент присваивал звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

Борисов совершил свой первый полёт в космос 26 августа 2023 года. Он отправился на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7. Запуск космического корабля был осуществлён с площадки Космического центра имени Кеннеди. 12 марта текущего года экипаж вернулся на Землю, приводнившись у берегов Флориды.

Читайте также:

Песков назвал героев, которые нужны России

Съёмки фильма «Вызов» разрушили карьеру космонавта Андрея Бабкина

Умер самый титулованный военный России Игорь Родобольский
#космонавт
#мкс
#герой россии
#владимир путин
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф