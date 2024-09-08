Лавров: судороги и агония киевского режима в рамках курской атаки очевидны всем

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Судороги и агония киевского режима в рамках атаки ВСУ на Курскую область очевидны всем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого он выложил в своем телеграм-канале.
«Те люди, которых Запад привел к власти путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада - превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз. Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — отметил Лавров.При этом российский министр подчеркнул, что украинский народ в большинстве своем — брат для России.
«Мы об этом не просто говорим, мы это знаем», — резюмировал Лавров.Ранее Лавров заявил, что высказывания официальных лиц Украины по поводу третьих стран и их отношений с Россией являются неприкрытым хамством. Таким образом он отреагировал на заявление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал визит президента РФ Владимира Путина «тяжелым ударом» по международной системе уголовного права, намекая на отказ Монголии исполнять ордер МУС на «арест» российского лидера.
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