Лавров назвал хамством заявления Киева по поводу визита Путина в Монголию

Фото: сайт Кремля
Высказывания официальных лиц Украины по поводу третьих стран и их отношений с Россией являются неприкрытым хамством. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Таким образом глава российского МИД прокомментировал в разговоре с РБК заявление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал визит президента РФ Владимира Путина «тяжелым ударом» по международной системе уголовного права, намекая на отказ Монголии исполнять ордер МУС на «арест» российского лидера.
Лавров напомнил, что после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что тот нанес «смертельный удар» по усилиям по урегулированию.
По словам министра, тема Международного уголовного суда раздувается искусственно, так как Запад в данном случае абсолютно не стесняется двойных стандартов. Лавров напомнил, что когда совсем недавно в МУС заикнулись о необходимости объявить в розыск израильское руководство, им быстро «дали по рукам», после чего международные юристы покорно замолчали.
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Лавров напомнил, что после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что тот нанес «смертельный удар» по усилиям по урегулированию.
«Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это», — сказал глава МИД РФ.
По словам министра, тема Международного уголовного суда раздувается искусственно, так как Запад в данном случае абсолютно не стесняется двойных стандартов. Лавров напомнил, что когда совсем недавно в МУС заикнулись о необходимости объявить в розыск израильское руководство, им быстро «дали по рукам», после чего международные юристы покорно замолчали.
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Александр Бойцов