Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны из-за конфликта в Газе

Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи формата Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.