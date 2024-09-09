Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны из-за конфликта в Газе

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Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи формата Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.
«Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, наша общая ответственность — не допустить этого», — пояснил Лавров.Глава МИД РФ добавил, что напряженная военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке возникла из-за неспособности мирового сообщества остановить войну в Газе, ситуация ухудшилась всюду — от границ Ливана и Израиля до Красного моря.
Лавров также отметил, что Ближний Восток не сможет уверенно развиваться, пока не будет решен конфликт Израиля и Палестины.
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