Глава Минобороны Британии допустил удары по России переданным Украине оружием

Венгрия считает недружественными по отношению к себе действия Украины, направленные на запрет поставок нефти из России, и поднимет соответствующий вопрос на заседании Совета ЕС. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.