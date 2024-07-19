Глава Минобороны Британии допустил удары по России переданным Украине оружием

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Возможность использования поставляемого Великобританией Украине вооружения для нанесения ударов по целям на территории России не исключается. Однако такие атаки должны осуществлять бойцы ВСУ, заявил глава Минобороны Британии Джо Хили в эфире радиостанции BBC Radio 4.
Ранее сообщалось, что Киеву не давали разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Данный вопрос касается ещё двух государств, помимо Британии.
Хили подчеркнул, что оружие предоставляется Киеву для защиты суверенитета страны. А это, в свою очередь, не исключает нанесения им ударов вглубь России. Однако сделать это должны сами украинцы, уточнил министр.
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Анастасия Чинкова