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Заявления властей Великобритании об оказании военной помощи Украине приведёт лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению страны. Об этом сообщило посольство России в Лондоне в заявлении для РИА Новости.
Отмечается, что речь в данном случае идёт не об инвестициях в обеспечение безопасности в Европе, а, наоборот, к затягиванию конфликта на Украине и дальнейшему разрушению страны.
В посольстве добавили, что заявления премьер-министра Британии Кира Стармера о том, что Киев всегда будет находится в центре работы его кабинета, говорят о готовности властей увлечься внешнеполитическими авантюрами в ущерб внутренним проблемам страны. К ним, в частности, относятся проблемы с экономикой, здравоохранением, энергетикой и миграцией.
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Анастасия Чинкова