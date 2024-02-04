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Глава МИД Британии считает, что время в украинском конфликте на стороне Запада

04 февраля 2024, 10:02
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Время в украинском конфликте играет на стороне Киева и его западных союзников, а не на стороне России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
В интервью изданию The Sunday Times он заявил, что западным партнёрам Украины следует прекратить разговоры о том, что наступила патовая ситуация и время работает против Киева. Глава британского внешнеполитического ведомства указал, что западная экономика во много раз превосходит российскую, поэтому союзники вполне способны продемонстрировать, что «время не на стороне Путина».

Кэмерон также добавил, что считает происходящее на Украине «вызовом поколения», поэтому придаёт происходящему там гораздо больше значения, чем событиям в любой другой точке мира. Он считает, что Запад в состоянии справиться с любыми проблемами.


В январе официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что западные союзники Украины скорректировали свой лозунг. Если раньше они заявляли: «Нанесём России стратегическое поражение!», то теперь перешли к более осторожному высказыванию: «Не дадим России победить!».

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Стало известно, почему конфликт на Украине выгоден США
Экономист Вольф: Германия лишилась лидерства в Европе без энергоресурсов из РФ
04 февраля 2024, 11:09

Фото: iStock/ValleraTo

Вашингтону выгоден конфликт на Украине, поскольку теперь Германия, лишившаяся российских ресурсов, вынуждена покупать их по завышенным ценам у США. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил американский экономист Ричард Вольф.
Он подчеркнул, что США никогда не закупали российские энергоресурсы, поскольку не нуждаются в этом. Однако европейские страны, напротив, оказались в трудной ситуации из-за прекращения поставок.

В связи с этим, Европа задалась серьёзным вопросом о том, какую роль она теперь будет играть в глобальной экономической системе.

Неоднократно отмечалось, что введение Евросоюзом санкций в отношении России в первую очередь негативно сказывается на самих европейских странах. Москва же не раз подчёркивала, что справится со всеми преградами, выставляемыми Западом.

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#европа
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Посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров
04 февраля 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и провести переговоры по Украине. Об этом заявил бывший посол Киева в ФРГ и нынешний в Бразилии Андрей Мельник.
В интервью NTV украинский дипломат заметил, что, конечно, не стоит немедленно лететь в Москву или приглашать российского лидера в Берлин. Однако, напомнил он, подобные встречи между непримиримыми противниками происходили даже в разгар холодной войны. Мельник, в частности, вспомнил переговоры между лидером СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом в Рейкьявике в 1986 году.

По словам посла, миру стоит задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству. Он признал, что в настоящее время Путин осознаёт себя более сильным и способным одержать победу. Чтобы сохранить инициативу, Запад должен попытаться бросить ему вызов на дипломатическом поле, заключил Мельник.

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#германия
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Профессор Фиори: Признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО
04 февраля 2024, 10:39

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Признание невозможности победы ВСУ в противостоянии с войсками РФ будет иметь ряд серьёзных последствий. Например, это покажет превосходство ВС России, а также уязвимость стран-членов Североатлантического альянса.
Такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори. В беседе с изданием El Destape специалист отметил, что западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают отрицать устоявшиеся реалии, которые для всех уже стали очевидными.

Среди этих реалий профессор назвал, в частности, то, что Россия обладает способностью побеждать в сфере культурных медиа. Также он указал на то, что РФ доказала, что имеет все возможности одерживать победы без помощи и участия третьих государств. Кроме того, Москва в последнее время активно развивает отношения на «азиатском фланге», отметил Фиори в заключение.

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Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
04 февраля 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.
В документе отмечается, что орден присуждён «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что Володина уже награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней в 2006 и 2012 годах соответственно.

Также сообщается, что в воскресенье, 4 февраля, спикер Госдумы отмечает 60-летний юбилей.

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#россия
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Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб
04 февраля 2024, 08:43

Фото: РИА Новости

В Намибии на 83-м году жизни скончался президент страны Хаге Готфрид Гейнгоб. По сообщению офиса главы государства, в момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.
В январе в канцелярии президента сообщили, что врачи диагностировали у него рак. Запланировано заседание правительства, чтобы принять соответствующие меры и решить вопросы с процедурой похорон, сообщают сотрудники офиса президента в социальной сети Х (бывший Twitter). Временно исполнять обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Нанголо Мбумба.

Хаге Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в намибийском городе Очиваронго. В 1989–1990 годах он возглавлял Конституционное собрание Намибии, которое разрабатывало основной закон страны. На пост президента был избран в ноябре 2019 года.

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Менее 10% депутатов ЕП поддержали идею не признавать итоги выборов в России
04 февраля 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Callan Quinn

В Европарламенте из 705 депутатов призыв не признавать итоги предстоящих в России выборов поддержали лишь 29. С таким обращением к парламентариям от стран Евросоюза обратился депутат от Эстонии генерал Рихо Террас.
По сообщению портала эстонского телерадиовещания ERR, петицию, кроме самого Терраса, подписал ещё один представитель Эстонии Яак Мадисон, а также депутаты от Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек. В состав высшего законодательного органа ЕС входит 705 депутатов.

Эстонский парламентарий также написал, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях якобы противоречат принципам демократии.

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Депутат ГД Белик: Зеленский был в шоке после слов Дуды о Крыме
Депутат ГД Белик: Дуда шокировал Киев тем, что признал Крым российским
04 февраля 2024, 07:58

Фото: istockphoto/VvoeVale

Киевские власти были шокированы словами президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым исторически принадлежит России. Он, к тому же добавил, что сомневается в том, что у Украины появится возможность вернуть полуостров под свою власть.
Об этом заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с РИА Новости парламентарий напомнил, что польский лидер накануне в интервью телеканалу признал, что Крым исторически принадлежал России, а сам он не знает, сможет ли Украина когда-нибудь вернуть его.

По мнению депутата, такое заявление Дуды выбило почву из-под ног его украинского коллеги Зеленского. Представители киевского режима, конечно, никак не могли ожидать подобного политического демарша именно от Польши.

Как считает Дмитрий Белик, слова президента Польши являются сигналом для всего западного мира. Все прекрасно знают, что именно эта страна является самым последовательным проводником политики США, и именно поляки отличаются самой ярой русофобией. Заявление Дуды многих на Западе заставит задуматься о том, стоит ли рвать рубахи и вагонами отправлять на Украину деньги в попытках сделать то, во что не верит даже Польша, заключил парламентарий.

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В США отреагировали на визит Карлсона в Москву
Конгрессвумен Грин: демократы боятся, что Карлсон возьмет интервью у Путина
04 февраля 2024, 04:21

Фото: iStock/microgen

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter) оценила визит журналиста Такера Карлсона в Москву. По ее словам, он может взять интервью у президента России Владимира Путина.
В своем сообщении Грин отметила, что демократы и их сторонники в СМИ тревожатся по поводу возможного интервью Карлсона с Путиным, указав, что в Вашингтоне не одобряют тех, кто критикует власти США.

Такер Карлсон, впервые посетивший Россию, уже третий день находится в Москве. За это время он посетил спектакль «Спартак» в Большом театре. Журналист известен своей критикой политики президента США Джо Байдена, ранее отмечал, что действия хозяина Белого дома могут привести к глобальному конфликту. В 2023 году власти США запретили ему брать интервью у Путина.

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США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35
Aydınlık: США хотят получить оплату от Турции за обслуживание удерживаемых F-35
04 февраля 2024, 02:19

Фото: iStock/Milous

США требуют от Турции оплату за обслуживание шести истребителей F-35A Lightning II, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российских ЗРК С-400, пишет газета Aydınlık.
Эти самолеты регулярно проходят техническое обслуживание для поддержания готовности к эксплуатации. Американская сторона настаивает на оплате расходов, включая ангар и содержание истребителей, а также дополнительных выплат из-за перебоев в цепочке поставок F-35.

Согласно закону конгресса США, Пентагон имеет право потратить до 30 миллионов долларов на перелет шести турецких F-35 в другое место для временного хранения.

В то время как США предъявляют финансовые требования к Турции, последняя требует возврата 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за проект, и компенсации ущерба, вызванного исключением турецких компаний из программы производства F-35. Прогресс в разрешении этого спора пока не достигнут.

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