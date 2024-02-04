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Время в украинском конфликте играет на стороне Киева и его западных союзников, а не на стороне России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
В интервью изданию The Sunday Times он заявил, что западным партнёрам Украины следует прекратить разговоры о том, что наступила патовая ситуация и время работает против Киева. Глава британского внешнеполитического ведомства указал, что западная экономика во много раз превосходит российскую, поэтому союзники вполне способны продемонстрировать, что «время не на стороне Путина».
Кэмерон также добавил, что считает происходящее на Украине «вызовом поколения», поэтому придаёт происходящему там гораздо больше значения, чем событиям в любой другой точке мира. Он считает, что Запад в состоянии справиться с любыми проблемами.
В январе официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что западные союзники Украины скорректировали свой лозунг. Если раньше они заявляли: «Нанесём России стратегическое поражение!», то теперь перешли к более осторожному высказыванию: «Не дадим России победить!».
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Кэмерон также добавил, что считает происходящее на Украине «вызовом поколения», поэтому придаёт происходящему там гораздо больше значения, чем событиям в любой другой точке мира. Он считает, что Запад в состоянии справиться с любыми проблемами.
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Александр Бойцов