В Британии дерзко высказались о возможной победе России над Украиной

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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в украинском конфликте. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что британские власти приветствуют европейских партнёров, которые присоединились к выделению средств и вооружения на помощь Украине.
При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.
Вместе с тем, пользователи Сети негативно отреагировали на этот пост. В комментариях под ним они призывали прекратить провоцировать Россию, а также отметили, что президент страны Владимир Путин – не враг для стран Запада.
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При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.
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Анастасия Чинкова