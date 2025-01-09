Стало известно, сколько потратят США в случае победы России на Украине

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США придётся значительно увеличить оборонные расходы в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад Американского института предпринимательства (AEI).
Специалисты AEI предполагают, что в случае прекращения военной помощи США Украина однозначно потерпит поражение. Это, в свою очередь, приведёт к изменению границ между Россией и странами НАТО, что увеличит угрозу для европейских государств, являющихся членами блока. Также победа России окажет влияние на позиции США в азиатском региона, что тоже потребует увеличения оборонных расходов.
Учитывая все эти факторы, Соединённым Штатам потребуется 808 миллиардов долларов для сдерживания, а при необходимости и отражения неядерной агрессии России за пределами Украины. В итоге, общий план расходов Пентагона до 2029 года вырастет с 4,4 триллионов долларов до 5,2 триллионов, что также предполагает дополнительные расходы в размере 165 триллионов долларов в год.
Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для членов НАТО, Евросоюза и США.
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Учитывая все эти факторы, Соединённым Штатам потребуется 808 миллиардов долларов для сдерживания, а при необходимости и отражения неядерной агрессии России за пределами Украины. В итоге, общий план расходов Пентагона до 2029 года вырастет с 4,4 триллионов долларов до 5,2 триллионов, что также предполагает дополнительные расходы в размере 165 триллионов долларов в год.
Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для членов НАТО, Евросоюза и США.
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Анастасия Чинкова