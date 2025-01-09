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У Трампа нет мирного плана по Украине, сообщили в Минобороны Польши

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: у Трампа нет мирного плана по Украине
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

У избранного президента США Дональда Трампа нет мирного плана по Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи с коллегами из стран НАТО в Рамштайн в Германии.


Он подчеркнул, что у будущего главы США нет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Это подтверждает тот факт, что документ до сих пор не был представлен. В настоящее время имеются сообщения СМИ, заявления самого Трампа в ходе избирательной кампании, однако какого-то конкретного видения, которое можно проанализировать, пока нет.

Ранее Трамп в ходе своей предвыборной компании неоднократно заявлял, что сможет добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной путём проведения переговоров. В частности, он заявлял, что завершит конфликт в течение 24 часов. Однако в России убеждены, что это слишком сложная проблема, которую невозможно решить в столь краткие сроки.

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Фицо: Словакия может остановить поставки гумпомощи из-за решения Киева по газу
09 января 2025, 19:09

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-миинистр Словакии Роберт Фицо пригрозил жёсткими мерами в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа. В частности, могут быть прекращены поставки гуманитарной помощи Украине.
Словакия не заинтересована в эскалации напряжённости, однако в случае, если проблема с поставками газа не будет решена, последуют жёсткие ответные меры, приводит слова Фицо портал Tvnoviny.sk. По его словам, речь может идти не только о приостановке поставок гуманитарной помощи, но и, например, о полном отказе от льгот для украинских беженцев. Или о прекращении подачи электроэнергии в чрезвычайных сиитуациях.

Кроме того, напомнил премьер-министр, Словакия как член Евросоюза обладает правом вето и может использовать его для блокировки решений, касающихся оказания помощи Украине.

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#газ
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Стало известно, сколько потратят США в случае победы России на Украине
AEI: США придётся потратить $808 млрд при победе России в конфликте на Украине
09 января 2025, 19:05

Фото: iStock/rarrarorro

США придётся значительно увеличить оборонные расходы в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад Американского института предпринимательства (AEI).
Специалисты AEI предполагают, что в случае прекращения военной помощи США Украина однозначно потерпит поражение. Это, в свою очередь, приведёт к изменению границ между Россией и странами НАТО, что увеличит угрозу для европейских государств, являющихся членами блока. Также победа России окажет влияние на позиции США в азиатском региона, что тоже потребует увеличения оборонных расходов.

Учитывая все эти факторы, Соединённым Штатам потребуется 808 миллиардов долларов для сдерживания, а при необходимости и отражения неядерной агрессии России за пределами Украины. В итоге, общий план расходов Пентагона до 2029 года вырастет с 4,4 триллионов долларов до 5,2 триллионов, что также предполагает дополнительные расходы в размере 165 триллионов долларов в год.

Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для членов НАТО, Евросоюза и США.

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#пентагон
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Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП
09 января 2025, 19:05

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против доведения оборонных бюджетов НАТО до 5% ВВП, на чём настаивает избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Focus online.
В декабре команда Трампа уведомила европейских чиновников о том, что новая администрация президента США потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборонный сектор в размере 5% от их ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что расходы на оборону должны будут сильно превышать нынешний показатель в 2%.

При этом Шольц выступил против выполнения этого требования, поскольку для Германии эти расходы вышли бы в порядка 200 миллиардов евро в год, а федеральный бюджет на данный момент составляет 490 миллиардов.

Канцлер подчеркнул, что это очень большие деньги для страны. В случае необходимости следовать требованиях Трампа, Германии придётся прибегать к мерам экономии в объёме 150 миллиардов евро или к долгам в том же объёме, или вообще к комбинации двух этих условий.

Вместо этого Шольц призвал сконцентрироваться на пути, о котором страны-члены НАТО договорились ранее. Проработана чёткая структура, в рамках которой сформулированы задачи по наращиванию возможностей блока.

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#германия
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Байден может объявить о новых санкциях против России до конца недели
09 января 2025, 17:48

Фото: iStock/designer491

Президент США Джо Байден, покидающий свой пост в конце января, может объявить о введении новых антироссийских санкциях на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что перед тем, как пост главы государства займёт победивший на выборах Дональд Трамп, Байден объявит о новых санкциях против экономики России в рамках мер по поддержке военный усилий Украины против РФ.

В настоящее время подробной информации о санкциях пока нет, однако помощники Байдена докладывают команде Трампа о всех предпринимаемых ими шагах.

В России неоднократно заявляли, что страна справляется с оказываемым Западом санкционный давлением. В самих западных странах отмечали, что антироссийские санкции неэффективны и негативно сказываются на экономиках их государств.

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«Недостаточно»: Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
09 января 2025, 17:26

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Чёрном море одним из самых серьёзных экологических вызовов для страны за последние несколько лет. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с кабмином.
Путин подчеркнул, что произошедшая катастрофа стала одним из самых серьёзных вызовов в области экологии, с которым Россия столкнулась за последние годы.

Президент отметил, что этот вопрос нельзя обойти стороной на совещании, поэтому попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ситуации, а также перечислить действия, необходимые для минимизирования последствий экологического происшествия.

Кроме того, глава государства раскритиковал профильные органы власти, которые, по его словам, недостаточно делают для ликвидации последствий катастрофы.

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#чёрное море
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В Госдуме ответили на отказ Трампа идти на уступки Путину
Депутат Чепа об отказе Трампа уступать Путину: позиция РФ озвучена президентом
09 января 2025, 16:31

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Позиция России по урегулированию украинского конфликта известна и была озвучена президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова спецпосланника будущего президента США Кита Келлога об отказе Трампа идти Путину на уступки при мирных переговорах.
По мнению парламентария, слово уступки в данном контексте не до конца понятно, учитывая публично озвученную позицию российской стороны.
«У нас есть одно предложение, которое на сегодняшний день было озвучено президентом Владимиром Путиным, и мы этой позиции будем придерживаться. Слово «уступки» не очень понимаю, о каких уступках может идти речь?», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.
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#депутат
#переговоры
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Политолог раскрыл, возможно ли возрождение СССР
Политолог Журавлев: возрождение СССР невозможно из-за позиции бывших республик
09 января 2025, 16:29

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Возрождение СССР, которое прогнозировал на 2025 год основатель ЛДПР Владимир Жириновский, невозможно из-за позиции бывших советских республик. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. Подобный сценарий, по его словам, отвергнут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«И в условиях современных вряд ли мы сможем этот процесс ускорить. Возрождение Советского Союза — это присоединение Украины, Молдавии, Прибалтики, Центральной Азии, Закавказья. Сейчас присоединение полностью территории Украины невозможно. Также Абхазия уже начинает говорить, что она в состав России не войдет. Поэтому это все в таком виде невозможно. А чудо не рассматривается», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако, подчеркнул эксперт, в этом году вполне возможно более тесное объединение России и Белоруссии.

В то же время появилась новая информация о возможном расширении другой страны — США. По информации CNN, будущий американский президент Дональд Трамп изучал вариант покупки Гренландии еще в первый свой срок на посту главы государства, сообщают argumenti.ru.
«Представитель Пентагона сказал CNN, что США обеспокоена политической нестабильностью острова, где постоянно ведутся разговоры об отделении от Дании. Из-за этого территория может привлечь внимание России и США, что создаст уязвимость для США в зоне Северного Полюса», — отмечает издание.
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В Госдуме раскрыли, сможет ли Европа заставить Грузию воевать с Россией
Депутат Слуцкий: Грузия не станет воевать с Россией до последнего грузина
09 января 2025, 16:23

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Грузия не станет воевать с Россией до последнего грузина, учитывая негативный опыт Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя сообщения о возможной попытке Европарламента вынудить Тбилиси начать войну с РФ.
Он пояснил, что власти Грузии уже показали свою прагматичность в защите собственных национальных интересов и суверенитета, когда заморозили инициативу о членстве в Евросоюзе и отказались поддерживать западные санкции против России.
«По крайней мере, они не раз демонстрировали адекватное понимание последствий для своей страны от возможного открытия второго антироссийского фронта. Никто не готов вступать в войну «до последнего грузина», научились на негативном опыте Украины», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.
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Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева – Медведев
09 января 2025, 15:51

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве страны в ОДКБ после жёстких заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.
Ранее Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для Южного Кавказа. Также он указал, что страна, по сути, является «фашистским государством», а поскольку Азербайджан граничит с ним, и опасность фашизма не исчезла, его необходимо искоренить.

После этого заявления Пашинян указал на попытки Баку спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.

Медведев, в свою очередь, выразил надежду, что Пашинян на фоне таких заявлений Алиева вспомнит, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, российский политик призвал обратиться напрямую к Евросоюзу, в который желает вступить Армения. Там, по его словам, любят оказывать помощь «кандидатам в рай» финансами и вооружением. К тому же, у ЕС уже есть такой опыт в лице Украины.

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Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР
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#евросоюз
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