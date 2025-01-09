У Трампа нет мирного плана по Украине, сообщили в Минобороны Польши

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
У избранного президента США Дональда Трампа нет мирного плана по Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи с коллегами из стран НАТО в Рамштайн в Германии.
Он подчеркнул, что у будущего главы США нет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Это подтверждает тот факт, что документ до сих пор не был представлен. В настоящее время имеются сообщения СМИ, заявления самого Трампа в ходе избирательной кампании, однако какого-то конкретного видения, которое можно проанализировать, пока нет.
Ранее Трамп в ходе своей предвыборной компании неоднократно заявлял, что сможет добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной путём проведения переговоров. В частности, он заявлял, что завершит конфликт в течение 24 часов. Однако в России убеждены, что это слишком сложная проблема, которую невозможно решить в столь краткие сроки.
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Анастасия Чинкова