МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО

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МИД Украины заявил о готовности страны занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, если Будапешт сделает выбор в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Соответствующее заявление представлено на сайте ведомства.
Отмечается, что Венгрия якобы создаёт препятствия для доступа энергоресурсов из США и других государств на европейский рынок.
Также в ведомстве подчеркнули, что Венгрии необходимо будет перейти в ОДКБ и уступить своё место Украине в случае, если Будапешт решит усилить Россию, а не Брюссель или Вашингтон.
Напомним, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в февраля 2022 года. Тогда стране предоставили статус кандидата в объединение.
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Также в ведомстве подчеркнули, что Венгрии необходимо будет перейти в ОДКБ и уступить своё место Украине в случае, если Будапешт решит усилить Россию, а не Брюссель или Вашингтон.
Напомним, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в февраля 2022 года. Тогда стране предоставили статус кандидата в объединение.
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Анастасия Чинкова