Глава МИД Чехии Липавский: РФ не имеет никаких прав на памятник маршалу Коневу

Фото: iStock/Konoplytska
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия не имеет никаких прав на памятник маршалу Ивану Коневу, так как он был установлен чешскими большевиками. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
«О деле Конева: "Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — говорится в заявлении.
При этом ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский заявлял, что Россия хочет узнать точное нахождение убранного памятника, чтобы узнать, в каком он состоянии. Памятник маршалу Коневу был демонтирован в 2020 году. Мэрия Праги связала это с ведущей ролью военноначальника в подавлении восстания в Венгрии 1956 года, а еще его участием в подготовке к вводу войск пяти государств Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, когда солдатами был подавлен процесс демократических реформ.
Читайте также:
Pravda: страны Балтии запретили пролет правительственного борта Словакии в РФ
Глава Минфина Марченко: Украина не отдаст долги партнерам в течение 30 лет
Сийярто: Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради газа из России
Иван Мусатов