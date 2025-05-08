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Глава МИД Чехии Липавский: РФ не имеет никаких прав на памятник маршалу Коневу

Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия не имеет никаких прав на памятник маршалу Ивану Коневу, так как он был установлен чешскими большевиками. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
«О деле Конева: "Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — говорится в заявлении.

При этом ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский заявлял, что Россия хочет узнать точное нахождение убранного памятника, чтобы узнать, в каком он состоянии. Памятник маршалу Коневу был демонтирован в 2020 году. Мэрия Праги связала это с ведущей ролью военноначальника в подавлении восстания в Венгрии 1956 года, а еще его участием в подготовке к вводу войск пяти государств Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, когда солдатами был подавлен процесс демократических реформ.

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Глава Минфина Марченко: Украина не отдаст долги партнерам в течение 30 лет

Сийярто: Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради газа из России
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#страны
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#ес
#рф
#чехия
Глава Минфина Марченко: Украина не отдаст долги партнерам в течение 30 лет
08 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/sandsun

По словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, его страна не вернет долги партнерам в течение следующих 30 лет. Об этом политик заявил в эфире украинских СМИ.
«Но нужно отметить, что большая часть этого долга — она была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнёров. То есть идёт речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», — сказал Марченко.

Глава Минфина отметил, что до начала спецоперации Украина имела уровень долга по отношению к ВВП в 55%. Теперь этот показатель приближается к 100%. При этом большая его часть была взята во время проведения боевых действий. В связи с этим страна не будет возвращать эти долги в течение почти трети века.

Помимо этого Марченко сказал, что долг для Украины не является большим бременем.

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#минфин
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Сийярто: Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради газа из России
08 мая 2025, 02:22

Фото: iStock/Oleksandr Filon

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, его страна вместе со Словакией будет противостоять плану Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году. Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.
«Опасность для нас представляют не природный газ, нефть или ядерное топливо, поступающие из России, а тот факт, что ничего из этого не поступает в Венгрию. Мы с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром пришли к общему мнению, что будем тесно сотрудничать против предложения Брюсселя», — сказал Сийярто.

Помимо этого премьер отметил, что в случае принятия плана, Венгрия начнет платить за энергоресурсы на 1,5 миллиардов евро больше.

Ранее сообщалось, что три балтийские страны запретили спецборту с правительством Словакии пролетать над их территорией. Самолет направляется в Москву.

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#рф
#словакия
#евросоюз
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Роббинс: в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13
08 мая 2025, 01:28

Фото: iStock/Gerasimov174

Уже в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13. Об этом сообщает издание Defence Daily. Об этом заявила глава национального управления ядерной безопасности США Тереса Роббинс.
«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — цитирует Роббинс РИА Новости.

Создание боеголовки было одобрено еще в 2023 году. Завершение разработки планировалось весной 2026 года. Ракетой B61-13 вооружат современные истребители и бомбардировщик B-21.

Ранее в Пентагоне заявили, что Китай имеет в своем арсенале свыше 600 ядерных боеголовок. К 2030 году страна планирует расширить свой ядерный запас до миллиона единиц оружия.

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#сша
#разработки
#истребители
#ядерное оружие
#ракета
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Пентагон: ядерный арсенал Китая превышает 600 боеголовок
08 мая 2025, 01:16

Фото: iStock/Gerasimov174

По словам заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, арсенал ядерного оружия Китая состоит из свыше 600 боеголовок. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
«С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц»,— сказал Гебара.

Военный отметил, что Китай готовятся к расширению модернизации и диверсификации своих ядерных сил. Таким образом к 2030 году КНР может иметь в распоряжении свыше 1 миллиона боеголовок.

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#сша
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#пентагон
#ядерное оружие
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Президент Сербии Вучич записал видеообращение на Красной площади
08 мая 2025, 00:55

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади. Оно опубликовано на официальном telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд»,— сказал Вучич в видеообращении.

Сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященным 80-й годовщине Победы в ВОВ. В рамках визита в столицу Вучич проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным

Ранее «Радио 1» писало, что три балтийские страны ​запретили перелет правительства Словакии ​над своей территорией. Спецборт направляется в Москву.

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