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Pravda: страны Балтии запретили пролет правительственного борта Словакии в РФ

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Латвия, Литва и Эстония запретили пролет правительственного борта Словакии в Москву. Об этом сообщает Pravda.
«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — пишет словацкое издание.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Эстония запретила спецборту страны пролетать над ее территорией. Глава государства заявил, что таким образом власти пытаются сорвать его визит в Москву.

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Adidas и BMW признали вину за приход нацистов к власти в Германии
07 мая 2025, 23:23

Фото: iStock/arsenisspyros

Ряд компаний в Германии, в том числе Adidas, Bosch, Volkswagen и BMW, признали ответственность за приход нацистов к власти в 1930-е годы. Об этом говорится в заявлении, подписанном 49 руководителями ведущих концернов
«В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это», — говорится в тексте, опубликованном изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Помимо руководителей BMW, Adidas, Bosch и Volkswagen, заявление было подписано главой Bayer Биллом Андерсоном и топ-менеджерами Commerzbank, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Rheinmetall. В общем обращение подписали представители 49 немецкий компаний.

В документе отмечается, что организации осознают свою ответственность за произошедшее и напоминают о хрупкости демократии.

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В Ватикане не смогли выбрать нового папу с первого раза
Конклав не избрал нового папу в первом туре голосования
07 мая 2025, 22:45

Фото: istockphoto/carmengabriela

Нового папу римского не смогли избрать с первого раза в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца пошел черный дым. Объявления ждали на два часа больше, чем планировалось.
В избрании нового папы участвуют 133 члена Кардинальской коллегии. Перед закрытием дверей Сикстинской капеллы участники голосования поклялись сохранить в тайне все, что связано с избранием священнослужителя. Потенциальному понтифику нужно получить минимум 89 голосов кардиналов-выборщиков.

Толпа верующих достигла 45 тысяч человек, ожидающих решения. Люди скрашивали время, наблюдая за чайками. Они разочаровались, увидев черный дым и стали уходить с площади.

Папы римского Франциска не стало 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта на фоне хронических болезней. Понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре.

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Трамп заявил, что США победили во Второй мировой войне
Трамп назвал Россию «крупным фактором» в победе США во Второй мировой войне
07 мая 2025, 22:09

Фото: istockphoto/Artsiom Malashenko

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США были «доминирующей силой» в победе над нацистами, СССР якобы не был решающим фактором.
«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — сказал хозяин Белого дома журналистам на церемонии приведения к присяге нового американского посла в КНР.

Это уже не первое подобное заявление Трампа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл слова республиканца «пафосной чушью». Российский политик подчеркивал, что День Победы принадлежит России. Он напомнил Трампу, что советский народ потерял 27 миллионов человек.

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#россия
#сша
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#новости
#ссср
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Президент Азербайджана Алиев отказался от визита в Москву на 9 Мая
Президент Азербайджана Алиев отменил визит в Москву на День Победы
07 мая 2025, 19:04

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Лидер государства занят внутренними мероприятиями.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
10 мая в Азербайджане отмечается день рождения Гейдара Алиева, умершего в 2003 году.

Ожидается, что в Москву на празднование 9 Мая прибудут лидеры 27 государств. Из европейских лидеров в Москву прибудут премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Последний несколько часов назад прилетел в столицу России. В Москве уже несколько дней находится и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

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Американист не исключил работу администрации Трампа на развал Канады
Васильев: администрация Трампа может работать на развал Канады
07 мая 2025, 18:37

Фото: istockphoto/DoraDalton

Администрация американского президента Дональда Трампа может работать на развал Канады, поскольку целиком она в США не вступит, а вот ее отдельные провинции — могут. Такое мнение в беседе с порталом Pravda.Ru выразил американист Владимир Васильев.
«Механизм, при котором вся Канада может вступить, просто по многим причинам исключён. Поэтому не исключено, что сегодня с подачи США внутри Канады накапливаются многие события, связанные с дезинтеграционными процессами», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что канадские дезинтеграционные процессы могут усилиться на фоне заявления Трампа о том, что он хочет видеть страну в качестве 51-го штата. В данный момент проверяются настроения и общественное мнение, резюмировал Васильев.

По конституции Канады, одностороннее отделение невозможно. По закону, парламентская палата общин определяет, показывает ли референдум «ясное выражение воли явного большинства». Затем провинциальное правительство может инициировать переговоры с федеральным, чтобы внести конституционные поправки и разрешить отделение.

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#мир
#сша
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#дональд трамп
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