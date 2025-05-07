Pravda: страны Балтии запретили пролет правительственного борта Словакии в РФ

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Латвия, Литва и Эстония запретили пролет правительственного борта Словакии в Москву. Об этом сообщает Pravda.
«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — пишет словацкое издание.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Эстония запретила спецборту страны пролетать над ее территорией. Глава государства заявил, что таким образом власти пытаются сорвать его визит в Москву.
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