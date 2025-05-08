Глава Минфина Марченко: Украина не отдаст долги партнерам в течение 30 лет

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По словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, его страна не вернет долги партнерам в течение следующих 30 лет. Об этом политик заявил в эфире украинских СМИ.
«Но нужно отметить, что большая часть этого долга — она была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнёров. То есть идёт речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», — сказал Марченко.
Глава Минфина отметил, что до начала спецоперации Украина имела уровень долга по отношению к ВВП в 55%. Теперь этот показатель приближается к 100%. При этом большая его часть была взята во время проведения боевых действий. В связи с этим страна не будет возвращать эти долги в течение почти трети века.
Помимо этого Марченко сказал, что долг для Украины не является большим бременем.
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