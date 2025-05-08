Сийярто: Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради газа из России

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По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, его страна вместе со Словакией будет противостоять плану Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году. Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.
«Опасность для нас представляют не природный газ, нефть или ядерное топливо, поступающие из России, а тот факт, что ничего из этого не поступает в Венгрию. Мы с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром пришли к общему мнению, что будем тесно сотрудничать против предложения Брюсселя», — сказал Сийярто.
Помимо этого премьер отметил, что в случае принятия плана, Венгрия начнет платить за энергоресурсы на 1,5 миллиардов евро больше.
Ранее сообщалось, что три балтийские страны запретили спецборту с правительством Словакии пролетать над их территорией. Самолет направляется в Москву.
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