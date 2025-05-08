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Сийярто: Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради газа из России

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Фото: iStock/Oleksandr Filon

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, его страна вместе со Словакией будет противостоять плану Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году. Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.
«Опасность для нас представляют не природный газ, нефть или ядерное топливо, поступающие из России, а тот факт, что ничего из этого не поступает в Венгрию. Мы с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром пришли к общему мнению, что будем тесно сотрудничать против предложения Брюсселя», — сказал Сийярто.

Помимо этого премьер отметил, что в случае принятия плана, Венгрия начнет платить за энергоресурсы на 1,5 миллиардов евро больше.

Ранее сообщалось, что три балтийские страны запретили спецборту с правительством Словакии пролетать над их территорией. Самолет направляется в Москву.

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Глава Минфина Марченко: Украина не отдаст долги партнерам в течение 30 лет
08 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/sandsun

По словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, его страна не вернет долги партнерам в течение следующих 30 лет. Об этом политик заявил в эфире украинских СМИ.
«Но нужно отметить, что большая часть этого долга — она была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнёров. То есть идёт речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», — сказал Марченко.

Глава Минфина отметил, что до начала спецоперации Украина имела уровень долга по отношению к ВВП в 55%. Теперь этот показатель приближается к 100%. При этом большая его часть была взята во время проведения боевых действий. В связи с этим страна не будет возвращать эти долги в течение почти трети века.

Помимо этого Марченко сказал, что долг для Украины не является большим бременем.

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Роббинс: в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13
08 мая 2025, 01:28

Фото: iStock/Gerasimov174

Уже в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13. Об этом сообщает издание Defence Daily. Об этом заявила глава национального управления ядерной безопасности США Тереса Роббинс.
«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — цитирует Роббинс РИА Новости.

Создание боеголовки было одобрено еще в 2023 году. Завершение разработки планировалось весной 2026 года. Ракетой B61-13 вооружат современные истребители и бомбардировщик B-21.

Ранее в Пентагоне заявили, что Китай имеет в своем арсенале свыше 600 ядерных боеголовок. К 2030 году страна планирует расширить свой ядерный запас до миллиона единиц оружия.

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#ядерное оружие
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Пентагон: ядерный арсенал Китая превышает 600 боеголовок
08 мая 2025, 01:16

Фото: iStock/Gerasimov174

По словам заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, арсенал ядерного оружия Китая состоит из свыше 600 боеголовок. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
«С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц»,— сказал Гебара.

Военный отметил, что Китай готовятся к расширению модернизации и диверсификации своих ядерных сил. Таким образом к 2030 году КНР может иметь в распоряжении свыше 1 миллиона боеголовок.

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#сша
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#пентагон
#ядерное оружие
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Президент Сербии Вучич записал видеообращение на Красной площади
08 мая 2025, 00:55

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади. Оно опубликовано на официальном telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд»,— сказал Вучич в видеообращении.

Сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященным 80-й годовщине Победы в ВОВ. В рамках визита в столицу Вучич проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным

Ранее «Радио 1» писало, что три балтийские страны ​запретили перелет правительства Словакии ​над своей территорией. Спецборт направляется в Москву.

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Pravda: страны Балтии запретили пролет правительственного борта Словакии в РФ
07 мая 2025, 23:40

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Латвия, Литва и Эстония запретили пролет правительственного борта Словакии в Москву. Об этом сообщает Pravda.
«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — пишет словацкое издание.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Эстония запретила спецборту страны пролетать над ее территорией. Глава государства заявил, что таким образом власти пытаются сорвать его визит в Москву.

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