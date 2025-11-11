Глава МИД Финляндии отвергла идею диалога Европы с Россией

11 ноября 2025, 19:55

Элина Валтонен: Европе рано говорить с Россией напрямую

Фото: Istock / Lev Karavanov

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что не поддерживает позицию бывшего президента страны Саули Ниинистё, который ранее высказался за необходимость прямого диалога Европы с Россией. Об этом сообщает Yle.





По словам Валтонен, она понимает обеспокоенность Ниинистё тем, что президент США Дональд Трамп активно взаимодействует с Россией, тогда как Евросоюз подобного канала общения не имеет. Однако дипломат подчеркнула, что говорить о переговорах пока преждевременно.





«Конечно, в какой-то момент настанет время для диалога, но тогда нам нужно знать, в чём его цель, и увидеть какой-нибудь свет и от России», — отметила глава МИД.