Токаев и Путин проведут неформальную встречу тет-а-тет в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин проведут неформальную встречу тет-а-тет во вторник в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
По его словам, встреча состоится в рамках государственного визита Токаева в Россию, который проходит 11–12 ноября. После переговоров Путин даст официальный ужин в честь казахстанского коллеги.
Как уточнил Желдибай, в среду у президента запланирован насыщенный рабочий день. После официальной церемонии встречи в Кремле Токаев проведет переговоры с Путиным в узком и расширенном форматах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
