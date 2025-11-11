Токаев и Путин проведут неформальную встречу тет-а-тет в Кремле

11 ноября 2025, 18:53

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин проведут неформальную встречу тет-а-тет во вторник в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.