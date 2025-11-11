Достижения.рф

Токаев и Путин проведут неформальную встречу тет-а-тет в Кремле

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин проведут неформальную встречу тет-а-тет во вторник в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.



По его словам, встреча состоится в рамках государственного визита Токаева в Россию, который проходит 11–12 ноября. После переговоров Путин даст официальный ужин в честь казахстанского коллеги.

Как уточнил Желдибай, в среду у президента запланирован насыщенный рабочий день. После официальной церемонии встречи в Кремле Токаев проведет переговоры с Путиным в узком и расширенном форматах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Иван Мусатов

