Путин и Мирзиёев обсудили развитие стратегического партнёрства России и Узбекистана

11 ноября 2025, 19:42

Путин и Мирзиёев обсудили новые проекты России и Узбекистана

Шавкат Мирзиёев (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.