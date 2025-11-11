Путин и Мирзиёев обсудили развитие стратегического партнёрства России и Узбекистана
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Особое внимание главы государств уделили реализации крупных совместных проектов, включая инициативы в энергетической сфере. Также лидеры отметили значимость межрегионального взаимодействия, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.
В ходе беседы Путин и Мирзиёев положительно оценили итоги заседания Совета регионов России и Узбекистана, состоявшегося в октябре в Подмосковье, и договорились продолжать регулярные контакты на разных уровнях.
