Сальдо назвал селфи Зеленского в Херсоне признаком проблем у ВСУ

11 ноября 2025, 19:19

Сальдо: селфи Зеленского в Херсоне говорит о проблемах ВСУ в городе

Владимир Сальдо (Фото: www.kremlin.ru)

Селфи Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, говорит о плохой обстановке в городе для ВСУ. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем блоге.