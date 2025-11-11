Сальдо назвал селфи Зеленского в Херсоне признаком проблем у ВСУ
Селфи Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, говорит о плохой обстановке в городе для ВСУ. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем блоге.
Он назвал снимок Зеленского в Херсоне одним из самых точных геополитических прогнозов недели. Сальдо подчеркнул, что предводитель киевского режима прибыл в город на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования Украины и напряженной обстановки на фронте.
Губернатор отметил, что целью визита Зеленского было «добавить уверенности», однако он столкнулся с насмешками и критикой. По словам Сальдо, после таких заявлений ситуация на линии фронта начинает складываться не в пользу Киева.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: