N-tv: Сирийские власти замазали Бербок на общем фото по итогам встречи в Дамаске

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Представители группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, пришедшие к власти в Сирии, опубликовали в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.
На это обратил внимание немецкий телеканал N-tv. Бербок и Барро прибыли в Дамаск 3 января. Они намеревались от имени Евросоюза обсудить политические перспективы, в том числе, кстати, права женщин, с новым сирийским руководством, пришедшим к власти после свержения режима Башара Асада.
Ещё при встрече высоких гостей произошёл дипломатический конфуз, когда представители ХТШ* демонстративно отказались пожимать Бербок руку. После завершения переговоров в социальных сетях группировки был опубликованы фотографии, на которых лицо главы МИД Германии было замазано.
Немецкие журналисты отмечают, что у представителей нового руководства Сирии, очевидно, «есть проблемы в общении» с женщинами-политиками из-за рубежа.
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Ещё при встрече высоких гостей произошёл дипломатический конфуз, когда представители ХТШ* демонстративно отказались пожимать Бербок руку. После завершения переговоров в социальных сетях группировки был опубликованы фотографии, на которых лицо главы МИД Германии было замазано.
Немецкие журналисты отмечают, что у представителей нового руководства Сирии, очевидно, «есть проблемы в общении» с женщинами-политиками из-за рубежа.
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Александр Бойцов