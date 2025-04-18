Глава МИД Франции Барро заявил, что посетит Киев 9 мая

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По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, он намерен посетить Киев 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
«Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», — сказал Барро.
Глава французского МИД отметил, что в этом году отмечается юбилейная дата с создании декларации Шумана. Она была подписана 75 лет назад и запустила интеграцию угольной и сталелитейной промышленности Франции и Западной Германии, что привело к созданию ЕС.
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