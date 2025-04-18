Стало известно, когда РФ сможет увеличить поставки газа в ЕС

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РФ сможет увеличить поставки газа в страны ЕС только при потеплении отношений, заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, сейчас мостиком между Россией и Европой служат такие государства, как Венгрия и Словакия.
«Восстановление поставок газа в больших объемах, запуск «Северного потока-2», расшивание политических дрязг вокруг польского участка газопровода «Ямал-Европа» — это стало бы итогом больших политических изменений в Евросоюзе, которые служили бы если не гарантией, то, по крайней мере, поводом надеяться на то, что нечто непоправимое не произойдет», — пояснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.В свою очередь замдиректора Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов рассказал, что нынешняя риторика президента США Дональда Трампа может говорить о своеобразной перестройке во внешнеполитических подходах США. В беседе с RT аналитик отметил, что тактика отказа от традиционно американских сфер интересов и влияния выглядит опрометчивой в условиях торговой войны с Китаем.
«К тому же, в администрации Трампа явно увидели инициативу китайских партнеров, объединиться с ЕС для противостояния американскому гегемонизму в вопросах повышения торговых пошлин и нарушения правил международной торговли», — добавил он.Читайте также:
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