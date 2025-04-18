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США будут давить на Украину во время встречи в Париже, то же соглашение по минералам — колониальный гнет для Киева, из-под которого он вряд ли когда-либо сможет выбраться. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцам нужны договоренности с украинцами, так как они стали давать послабления украинской стороне.
«Предыдущие договоренности, которые Украина и Соединенные Штаты пытались представить как определенные достижения, закончились провалом. Та же сделка по ненанесению ударов по энергетическим объектам не сработала. Только Россия придерживалась договоренностей, а украинская сторона за прошедшие 30 дней порядка 100 раз этот мораторий нарушила. Сделка по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом также рассыпается», — пояснил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».В свою очередь политолог Александр Дудчак раскритиковал призыв главы евродипломатии Каи Каллас в адрес европейских стран, чтобы те отказались от участия в параде 9 мая в Москве. В беседе с RT он подчеркнул, что подобные заявления показывают, кто победитель, а кто побежденные, так как последним «очень тоскливо в этот день, просто как беса водой кропят».
«Повылезала нацистская нечисть из-под плинтуса — все эти «калласы» и европейцы, которые скорбят по поводу победы над нацизмом. Устраивают диктатуру в Евросоюзе. Там, откуда Каллас родом, намереваются снести остатки захоронений и памятников солдатам советской армии», — возмутился аналитик.Читайте также:
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