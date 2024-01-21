Глава МИД Франции Сежурне заявил, что французских наёмников на Украине нет

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать предпосылкой к началу третьей мировой войны. Об этом в эфире программы «Право знать» на ТВЦ сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.