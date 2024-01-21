Глава МИД Франции Сежурне заявил, что французских наёмников на Украине нет

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Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил в интервью газете Le Parisien, что французских наёмников на Украине нет.
«Наш посол в Москве был вызван в МИД по этому вопросу. Это способ периодически оказывать давление на европейские государства. Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли», — отметил Сежурне.При этом его коллега, министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню буквально накануне сообщил, что на территории Украины есть гражданские французы, которые сражаются в украинской военной форме, и при этом «не имеют связи с французскими вооруженными силами <...> и <...> с французскими военными институтами».
При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.
Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.
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