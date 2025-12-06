«Уже давно потратили»: Россия, вероятно, не получит свои активы, замороженные в ЕС

06 декабря 2025, 18:47

Политолог Дробницкий: Европа уже потратила замороженные российские активы

Фото: iStock/ffikretow

Россия, скорее всего, уже не получит обратно свои деньги, которые хранились в Европе, поскольку европейцы их уже потратили на свои нужды. Так считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.





Напомним, в бельгийском фонде хранится около половины замороженных на Западе российских активов. Руководство ЕС предлагает конфисковать их для выдачи кредита Украине. Бельгия выступает против этого, чем блокирует инициативу.





«Мы привыкли думать, что где-то в банке в Европе есть российские активы, но это не так, потому что для Европы это уже пассивы. Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета», — сказал Дробницкий «Газете.Ru».

«Эти активы у России уже украли. У нас их нет. Нам они их не вернут никаким образом. Вероятно, в Москве это прекрасно понимают. Про эти средства можно забыть. Поэтому безразлично — останется ли украденная собственность РФ в Брюсселе как в столице Бельгии или она останется в Брюсселе как в столице ЕС», — отметил эксперт.