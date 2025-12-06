«Уже давно потратили»: Россия, вероятно, не получит свои активы, замороженные в ЕС
Политолог Дробницкий: Европа уже потратила замороженные российские активы
Россия, скорее всего, уже не получит обратно свои деньги, которые хранились в Европе, поскольку европейцы их уже потратили на свои нужды. Так считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Напомним, в бельгийском фонде хранится около половины замороженных на Западе российских активов. Руководство ЕС предлагает конфисковать их для выдачи кредита Украине. Бельгия выступает против этого, чем блокирует инициативу.
«Мы привыкли думать, что где-то в банке в Европе есть российские активы, но это не так, потому что для Европы это уже пассивы. Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета», — сказал Дробницкий «Газете.Ru».
Он не исключил, что Бельгия не хочет давать репарационный кредит Украине под замороженные активы РФ, поскольку их уже нет. Кроме того, нет никаких гарантий, что Киев вернёт полученные деньги.
Тем временем исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич также считает, что Россия не получит назад свои активы. Об этом он сказал Общественной Службе Новостей.
«Эти активы у России уже украли. У нас их нет. Нам они их не вернут никаким образом. Вероятно, в Москве это прекрасно понимают. Про эти средства можно забыть. Поэтому безразлично — останется ли украденная собственность РФ в Брюсселе как в столице Бельгии или она останется в Брюсселе как в столице ЕС», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день стоит начать прорабатывать меры ответные меры и забрать у ЕС «все, кроме жизни».
Бельгия не хочет отдавать активы РФ Европейскому Союзу, но и России их возвращать она не собирается, заключил Межевич.