Глава МИД Франции усомнился в способности ЕС помогать Украине

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В Европе растут сомнения в способности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью телеканалу TF1, передают РИА Новости.
«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе, в отношении России и ее возможности выиграть войну…», – заявил дипломат.
Также он отметил, что существуют сомнения в возможности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
«Не нужно скрывать это от французов. В первую очередь, это неясность с выборами в США, что заставляет нас задаться вопросом, будут ли американцы с нами завтра? А также в плане нашей собственной способности продержаться на фоне влияния России на наше общественное мнение», – сказал министр.
По его словам, этот «исторический момент» требует усиления поддержки Украины.
Ранее Сежурне заявил, что Франция не будет посылать свои войска на Украину.
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Александр Климов