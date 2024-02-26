Глава МИД ФРГ Бербок призвала надавить на Путина из-за конфликта на Украине

Фото: iStock/andriano_cz
На президента России Владимира Путина необходимо оказать давление из-за конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF.
По ее мнению, в настоящее время российский лидер не хочет завершения вооружённого конфликта на Украине.
Кроме того, она предложила оказать влияние на Китай, Северную Корею и Иран. Напомним, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с киевской стороной, однако Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил диалоги по мирному урегулированию конфликта, подписав соответствующий указ.
Читайте также:
Глава МИД Германии Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild
«Путин сейчас не хочет мира. Именно поэтому нам нужно создать максимальное давление на международном уровне», - призвала глава дипломатии.
Читайте также:
Глава МИД Германии Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild
Анастасия Хохлова