Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, пишет одесское издание «Думская» в Telegram-канале. Предложение было озвучено на совместной пресс-конференции в Одессе.
Кулеба считает, что транслитерация названия города должно быть, как в украинском варианта, а не в русском — с одной буквой "с".
Бербок в свою очередь заметила, что, по правилам немецкого языка город будет в таком случае читаться как "Одеза".
Ранее МИД Германии сменило транслитерацию названия города Киевс Kiew на Kyjiw в своем списке слов для официального использования.
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Бербок в свою очередь заметила, что, по правилам немецкого языка город будет в таком случае читаться как "Одеза".
Ранее МИД Германии сменило транслитерацию названия города Киевс Kiew на Kyjiw в своем списке слов для официального использования.
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Ювелина Бернст