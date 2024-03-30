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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента РФ Владимира Путина в том, что он хочет втянуть НАТО в военный конфликт. Она также утверждала, что российский лидер отказывается от мирных переговоров по Украине.
В интервью изданию Tagesspiegel глава немецкого МИД заявила, что Путин «определённо не хочет вести переговоры». Она также считает, что в случае победы в украинском конфликте России и её президента, международный порядок и европейская безопасность «окажутся под угрозой». Вместе с тем, Бербок выступила против отправки войск Евросоюза на Украину.
Затем интервьюеры коснулись вопроса блокировки канцлером Шольцем отправки Киеву ракет Taurus. Министра спросили, сделал ли это Шольц из страха перед Путиным. Бербок вступилась за федерального канцлера, заверив, что он не боится российского президента.
В комментариях под публикацией, в которой приводились выдержки из интервью, немцы раскритиковали заявления главы МИД ФРГ, указав, что именно Запад сорвал мирные переговоры по Украине и способствует эскалации конфликта. Саму Бербок жители Германии призвали подать в отставку.
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Затем интервьюеры коснулись вопроса блокировки канцлером Шольцем отправки Киеву ракет Taurus. Министра спросили, сделал ли это Шольц из страха перед Путиным. Бербок вступилась за федерального канцлера, заверив, что он не боится российского президента.
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Александр Бойцов