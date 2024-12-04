Глава МИД ФРГ Бербок заявила об обстреле кораблём РФ немецкого вертолёта

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В Балтийском море российский корабль обстрелял немецкий военный вертолёт сигнальными ракетами. Об этом заявила глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Об этом сообщает газета Berliner Zeitung. Журналисты утверждают, что глава немецкого МИД кратко упомянула об инциденте в кулуарах министерской встречи НАТО в Брюсселе, не приводя никаких подробностей. Она также не сообщила, был ли российский корабль военным или гражданским.
По словам Бербок, вертолёт бундесвера выполнял плановый разведывательный полёт над акваторией Балтийского моря, во время которого был обстрелян из ракетницы российскими моряками. Она предположила, что это могло быть судно, уклоняющееся от санкций. Министр призвала усилить патрулирование в Балтийском море.
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Александр Бойцов