МИД Китая поставил на место Бербок за её слова о России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в центре дипломатического скандала во время переговоров с китайским коллегой Ван И. Как сообщает aif.ru, Бербок раскритиковала позицию Пекина по отношению к России, что вызвало жесткую реакцию со стороны КНР.
Бербок обвинила Китай в поддержке России, в том числе через поставки оружия и беспилотных летательных аппаратов, что, по её мнению, противоречит интересам Европы. Глава МИД Германии также заявила, что КНР должен взять на себя большую ответственность за поддержание мира и безопасности, а не оказывать помощь Москве.
Ответ Китая был резким: во время речи Бербок представители китайской службы безопасности начали выдворять немецких журналистов из зала. Более того, китайская сторона заявила, что встреча завершится без совместного пресс-релиза.
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Дайана Хусинова