Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

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Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию частью европейской семьи, после чего обвинила Москву в якобы подрыве мира в Европе. Об этом она заявила в пятницу в ходе пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.
Также политик обвинила российскую сторону в том, что она якобы ведёт гибридную войну против других европейских государств, отметив кибератаки и отправку посылок со взрывчатыми веществами.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, для чего были необходимы контакты с российским лидером Владимиром Путиным в годы её пребывания у власти.
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Анастасия Чинкова