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Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

Бербок назвала РФ частью европейской семьи, но обвинила в подрыве мира
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию частью европейской семьи, после чего обвинила Москву в якобы подрыве мира в Европе. Об этом она заявила в пятницу в ходе пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.


Также политик обвинила российскую сторону в том, что она якобы ведёт гибридную войну против других европейских государств, отметив кибератаки и отправку посылок со взрывчатыми веществами.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, для чего были необходимы контакты с российским лидером Владимиром Путиным в годы её пребывания у власти.

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Минюст внёс бывшего депутата Шеина* в реестр иноагентов
22 ноября 2024, 18:21

Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов политика, бывшего депутат Государственной думы Олега Шеина. Новый список иноагентов опубликован ведомством в пятницу, 22 ноября.
По данным Минюста, Шеин* участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Также политик распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых руководством страны.

Кроме Шеина*, список иноагентов также пополнил Вадим Ваганов*, который распространял фейковую информацию об избирательной системе в России. Сам он является сотрудником проекта, включённого в реестр иноагентов.

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* Признан иноагентом в РФ
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#минюст рф
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Лукашенко пригрозил отключением интернета в случае повторения протестов 2020 года
22 ноября 2024, 18:21

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусские власти в случае повторения протестов 2020 года отключат в стране интернет. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи со студентами гуманитарного профиля, его слова приводит госагентство БелТА.
Глава государства подчеркнул, что практически все вынужденные отключения интернета, которые случались в стране во время митингов и протестов, были произведены с его разрешения. Это связано с тем, что в такие переломные моменты есть две основные проблемы – отключение интернета и будущее страны, поэтому приходится расставлять приоритеты. И, конечно же, президент сделал выбор в пользу будущего государства.

Лукашенко отметил, что в 2020 году решалась судьба Белоруссии. Если бы не удалось удержать страну, могла бы с высокой долей вероятности начаться война.

По словам белорусского лидера, оппозиция согласовывала все детали протестов, в том числе маршруты передвижения, через интернет, прежде всего из Польши.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

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#александр лукашенко
#оппозиция
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Боррель убеждён, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине
22 ноября 2024, 18:08

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп сядут за стол переговоров для обсуждения ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что если Трамп покажет свою готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала СВО на Украине, то это это может создать основу для ведения мирного диалога.

Боррель подчеркнул, что недавно был на Украине и лично общался с Зеленским, который дал понять, что подготовленное решение США и РФ – это то, чего он не примет. При этом сам глава дипломатии ЕС убеждён, что в конечном счёте Путин и Трамп окажутся за столом переговоров, а «в меню будет Украина»

Также он добавил, что большинство европейских государств готовы продолжать поддержку Киева. А сам он всегда выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

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#россия
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#политика
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Профессор Бессель объяснил дальнейшую покупку Европой российского газа
22 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/Leestat

Исполнительный вице-президент НьюТек Сервисез, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель высказал мнение о том, что Европа продолжит и далее покупать российский газ несмотря ни на что из-за сложности своего положения.
«Европа оказалась в сложной ситуации из-за нехватки газа. Американские поставки ограничены объемом около 75 млрд кубометров, Катар направляет на европейский рынок лишь четверть своих объёмов, а Австралия предпочитает торговать на премиальном рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа обратилась к российскому газу не из-за отсутствия выбора», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова специалиста.

До этого политолог Сергей Маркелов перечислил возможные сценарии развития событий после взаимных атак сторон в конфликте на Украине. Она высказал мнение о том, что реакция Запада в любом вопросе, касающемся Украины, напрямую зависит от США и администрации действующего президента Джо Байдена. И здесь есть два варианта: либо Запад сделает вид, что ничего не было, либо наступит большая эскалация конфликта.

«С большей вероятностью, США попытаются склонить Европу додать те миллиарды финансовой помощи и вооружения, которые они обещали. Байден до 20 января может дожимать своих партнёров, требуя от них поддержки Украины, что приведёт к очередному обострению и давлению на ЕС», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет.

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ФОМ: президенту РФ Путину доверяют 78,8% граждан России
22 ноября 2024, 17:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину доверяет почти 80% граждан РФ. Результаты опроса опубликовал фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
С 15 по 17 ноября проводился опрос среди 1,5 тысяч граждан Российской Федерации из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

Оказалось, что уровень доверия народа России лидеру государства Владимиру Путину составляет 81 процент, при этом 82 процента опрошенных уверены, что он хорошо выполняет работу на своей должности.

Ещё россияне выразили мнение о работе правительства страны. Положительную оценку работы правительства дали 58 процентов участников опроса. С тем, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, согласились 61 процент опрошенных.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсе Ozon в продаже появились футболки с фотографией российского лидера Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».

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#владимир путин
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«Орешник» показал, насколько отстает Запад от России в ракетостроении
Мингалев: «Орешник» показал отставание Запада от РФ в ракетостроении на 15 лет
22 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/aapsky

Запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет. Об этом заявил военный аналитик и политолог Вадим Мингалев. По его словам, защититься от этой ракеты не поможет ни одна система противоракетной обороны.
«Это, безусловно, ноу-хау. Действительно, это революционный взрыв нашей российской инженерии. Эта ракета будет наводить страх. Она уже в определенной степени вызвала шок и истерику у западных стран. Происходит отрыв нашего ракетостроения от ракетостроения стран европейских стран и США», — поделился он в беседе с «Известиями».
Мингалев подчеркнул, что США совершили большую ошибку, когда вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь, указал аналитик, Россия превосходит все западные страны в вопросах вооружения, а Storm Shadow теперь и вовсе технология прошлого века.

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#вооружения
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Меркель объяснила важность контактов с Путиным
Меркель: контакты с Путиным важны для избежания конфликтов
22 ноября 2024, 15:47

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы не допустить кризисной ситуации, которая в конечном итоге привела к конфликту на Украине. Об этом сообщила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой приводит издание Tagesspiegel.
Политик отметила, что Путина при новом миропорядке после окончания холодной войны нужно было приобщить к всеобщему процветанию. Этому поспособствовать проект газопровода «Северный поток-2». В результате эта попытка всё же оказалась провальной, но она не является ошибкой.

Меркель добавила, что приложила все возможные силы, чтобы предотвратить развивающуюся в настоящее время ситуацию.

Накануне издание Die Zeit опубликовало выдержки из мемуаров экс-канцлера, в которых она писала, что поражена уверенностью Путина в своей правоте и его желанием уважительного отношения к себе.

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#россия
#германия
#владимир путин
#политика
#конфликт
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Орбан поддержал Нетаньяху и пригласил его в Венгрию после решения МУС
22 ноября 2024, 15:10

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху письмо со словами поддержки после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест и пригласил его посетить Венгрию. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху на своём сайте.
В ответ на это письмо израильский премьер-министр выразил Орбану благодарность за позицию Венгрии по праву Израиля на самооборону. Он добавил, что Будапешт, также как и Вашингтон, демонстрирует моральную ясность, выступает исключительно за справедливость и правду.

Днём ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе. Вместе с ними ордер получил и палестинского движения ХАМАС

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#венгрия
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#арест
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«Цирк»: Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО
Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО из-за решения закрыть 13 посольств
22 ноября 2024, 14:42

Фото: сайт МИД РФ

Эстония имеет средства на оказание поддержки Украине, но у неё нет денег на работу посольств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком данную ситуацию и призвала Таллин взять деньги у НАТО.
Ранее эстонские СМИ писали, что страна может может закрыть 13 посольств из 38 работающих по всему миру в целях экономии. В ответ на это глава МИД страны Маргус Цахкна заявил, что закрытие посольств не поможет в экономии бюджетных средств, но приведёт к значительным имиджевым потерям.

Захарова, в свою очередь, отметила, что имиджевые потери будут огромны как раз из-за деятельности этих посольств, поскольку в них нет никакого смысла. Внешняя политика Эстонии ограничивается брюссельско-вашингтонской генеральной линией, поэтому перспектив для налаживания стабильных торгово-экономических связей с другими государствами не просматривается.

При этом вся ситуация абсурдна, поскольку у Эстонии имеется достаточно средств для оказания поддержки Украине, а вот на содержание посольств – нет, отметила Захарова в своём Teegram-канале. Она назвала происходящее цирком и призвала взять средства у НАТО.

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