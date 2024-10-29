МИД Германии прокомментировал видео с «унижением» министра Бербок в аэропорту

Фото: istock/photosvit
Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях о том, что главу ведомства Анналену Бербок никто не встретил во время ее недавнего визита в Китай или Индию.
В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как Бербок спускается с трапа правительственного самолета в аэропорту, но ее никто не встречает. Далее министр без сопровождения направляется к другой части аэропорта. Некоторые утверждали, что инцидент произошел в Китае или Индии. Фишер отметил, что видео не связано ни с Индией, ни с Китаем, а произошло в Малайзии.
По его словам, в результате этого инцидента встречающая сторона оказалась немного дальше, и Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали. Визит Бербок в Малайзию состоялся еще в начале года, а в Индию министр посетила на прошлой неделе.
Читайте также:
Во Франции жалуются на последствия поставок сахара из Украины
Чиновник из Херсонской области заявил, что Украина не состоялась как государство
В Раде раскрыли «тайный замысел» Зеленского о выплатах украинцам
«Из-за недоразумения самолет приземлился не в том месте, где должен был», — объяснил он на брифинге для прессы.
По его словам, в результате этого инцидента встречающая сторона оказалась немного дальше, и Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали. Визит Бербок в Малайзию состоялся еще в начале года, а в Индию министр посетила на прошлой неделе.
Читайте также:
Во Франции жалуются на последствия поставок сахара из Украины
Чиновник из Херсонской области заявил, что Украина не состоялась как государство
В Раде раскрыли «тайный замысел» Зеленского о выплатах украинцам
Елена Перлова