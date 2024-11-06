Бербок посетила Украину: Киев вновь просит Германию о поставках оружия

Фото:Сергей Гунеев РИА Новости/
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время неожиданного визита на Украину посетила пограничников в Черниговской области, недалеко от границы с Россией и Белоруссией.
Как сообщает агентство Reuters, Бербок встретила просьбы о дополнительной поставке оружия.
СМИ сообщили о визите Бербок в Киев в понедельник, где, по словам немецкого дипведомства, министр пообещала Украине поддержку Германии до достижения «справедливого мира».
В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов евро, который анонсировался еще в 2023 году. Однако ранее в августе немецкие СМИ сообщали о сокращении военной помощи Украине из-за нехватки средств в бюджете.
Россия осуждает такие поставки, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженные грузы для Украины могут стать законной целью для российских сил.
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«Министр посетила подразделение государственной пограничной службы, где украинская сторона вновь попросила увеличить поставки вооружений», — отмечает агентство.
СМИ сообщили о визите Бербок в Киев в понедельник, где, по словам немецкого дипведомства, министр пообещала Украине поддержку Германии до достижения «справедливого мира».
В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов евро, который анонсировался еще в 2023 году. Однако ранее в августе немецкие СМИ сообщали о сокращении военной помощи Украине из-за нехватки средств в бюджете.
Россия осуждает такие поставки, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженные грузы для Украины могут стать законной целью для российских сил.
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Мария Моисеева