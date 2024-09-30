Глава МИД Германии отвергла решение Шольца и поддержала поставки Taurus Украине

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Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.
Отмечается, что таким заявлением она отвергла решение канцлера Германии Олафа Шольца, который 20 сентября отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Он заявил, что опасается спровоцировать прямой конфликт с Россией.
Бербок подчеркнула, что Германия является демократическим государством, в котором пока не достигли единства в вопросе поставок дальнобойных ракет Украине. Однако она назвала очевидным то, что лично поддерживает такую возможность.
Также глава МИД добавила, что военная помощь Берлина Киеву по-прежнему сосредоточена на системах ПВО «для сохранения важной инфраструктуры».
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Бербок подчеркнула, что Германия является демократическим государством, в котором пока не достигли единства в вопросе поставок дальнобойных ракет Украине. Однако она назвала очевидным то, что лично поддерживает такую возможность.
Также глава МИД добавила, что военная помощь Берлина Киеву по-прежнему сосредоточена на системах ПВО «для сохранения важной инфраструктуры».
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Анастасия Чинкова