На Западе начали искать повод перенаправить выделяемые Украине средства на свои нужды

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Запад ищет повод перенаправить выделяемые Украине средства на собственные нужды. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Германия планирует заметно сократить количество выделяемой Киеву помощи в предстоящем году.
Агентство уточняет, что западные страны могут воспользоваться прекращением боевых действий на Украине для приостановки своих поставок и оказания помощи стране.
Ранее британский журнал The Economist призвал покровителей Украины и киевской власти признать, что страна очевидно проигрывает в конфликте с Россией.
Ранее американские СМИ писали, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не увенчался успехом. Его там приняли довольно холодно, а рекламируемый им «план победы» не произвёл ожидаемого впечатления на западных партнёров Киева.
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Агентство уточняет, что западные страны могут воспользоваться прекращением боевых действий на Украине для приостановки своих поставок и оказания помощи стране.
Ранее британский журнал The Economist призвал покровителей Украины и киевской власти признать, что страна очевидно проигрывает в конфликте с Россией.
Ранее американские СМИ писали, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не увенчался успехом. Его там приняли довольно холодно, а рекламируемый им «план победы» не произвёл ожидаемого впечатления на западных партнёров Киева.
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Анастасия Чинкова