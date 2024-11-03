Стало известно, как Германия подрывает единство Евросоюза

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Решение Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который теперь вряд ли сможет долго просуществовать. Об этом заявили журналисты в эфире турецкого канала Haber Global. По их словам, призывы к протекционистским мерам звучат и из других стран ЕС.
«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — заявили они.Ведущий обратил внимание, что Германия не единственная в своем методе ведения внешнеторговой политики, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, многие другие страны объединения призывали к похожим решениям.
«Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза», — подытожил ведущий.Расширенный пограничный контроль в Германии ввели в сентябре 2024 года на границе с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, с Польшей, Чехией и Швейцарией он действует уже больше года, а с Австрией и вовсе с 2015.
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