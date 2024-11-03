От правительства ФРГ потребовали разъяснений из-за сообщений о немецких военных на Украине

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Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от кабмина разъяснений данных о пребывании солдат ФРГ на Украине. Об этом пишет «Лента.ру».
«Пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — говорится в обращении парламентариев.
Согласно информации издания Business Insider, немецкие солдаты могли находиться в Киеве в течение нескольких месяцев летом этого года в рамках реализации миссии Североатлантического альянса (НАТО) по содействию безопасности и тренировке военных для Украины.
Депутаты призвали кабмин ФРГ предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение боевых действий и остановить украинский конфликт.
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