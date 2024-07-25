Глава МИД Индонезии Марсуди попросила подарить ей брошь Марии Захаровой

Фото: сайт Кремля
На полях саммита глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ренто Марсуди.
Ожидается, что по окончании переговоров Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, передаёт ТАСС. Перед началом переговоров глава МИД Индонезии вышла встретить российского министра в коридор перед комнатой, где проходит встреча. Она обратила внимание на оригинальную брошь официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Сергей Лавров ответил на это, что, согласно российскому обычаю, если кому-то что-то понравилось, то он сразу это получает.
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«Мне нравится эта брошь. Подарите мне такую», — попросила Марсуди.
Сергей Лавров ответил на это, что, согласно российскому обычаю, если кому-то что-то понравилось, то он сразу это получает.
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Александр Бойцов