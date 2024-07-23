Путину подарили дамасский меч

Фото: сайт Кремля
Президенту РФ Владимиру Путину в честь 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений подарили дамасский меч. Об этом сообщает РИА Новости.
Меч вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его заместителю российского МИД Михаилу Богданову, который также не остался без меча. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил такой же подарок.
Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД России.
Ранее Путин заявил, что развитие связей России и Сирии идет в русле упрочения мира и стабильности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД России.
Ранее Путин заявил, что развитие связей России и Сирии идет в русле упрочения мира и стабильности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак