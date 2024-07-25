Глава МИД РФ Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса, чтобы принять участие в ряде министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Отмечается, что на полях этих мероприятий российский министр проведён несколько двусторонних встреч.
Одновременно с визитом Лаврова поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона совершает госсекретарь США Энтони Блинкен, который с 24 июля по 3 августа посетит в государственным визитом Вьетнам, Лаос, Филиппины, Сингапур, Японию и Монголию.
При этом рнее в Госдепе США заявили, что контакты Блинкена и Лаврова в Лаосе не запланированы и не ожидаются.
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Одновременно с визитом Лаврова поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона совершает госсекретарь США Энтони Блинкен, который с 24 июля по 3 августа посетит в государственным визитом Вьетнам, Лаос, Филиппины, Сингапур, Японию и Монголию.
При этом рнее в Госдепе США заявили, что контакты Блинкена и Лаврова в Лаосе не запланированы и не ожидаются.
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Анастасия Чинкова