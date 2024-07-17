В МИД РФ прокомментировали попытку прервать выступление Лаврова в ООН

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел РФ на заседании СБ ООН. Свое мнение она озвучила в Телеграм-канале.
«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Это подтвердили и в Секретариате ООН, назвав дебоширов «гостями израильской делегации», — написала дипломат.Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.
Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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