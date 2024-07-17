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В МИД РФ прокомментировали попытку прервать выступление Лаврова в ООН

Захарова ответила на попытку прервать выступление Лаврова в Совбезе ООН
17 июля 2024, 23:13
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел РФ на заседании СБ ООН. Свое мнение она озвучила в Телеграм-канале.
«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Это подтвердили и в Секретариате ООН, назвав дебоширов «гостями израильской делегации», — написала дипломат.
Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.



Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Живут так каждый день»: На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Журналист Боуз: Путин неоднократно напоминал НАТО об агрессивной её политике
17 июля 2024, 23:30

Фото: сайт Кремля

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выложил фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году, где он рассказал об агрессии Североатлантического альянса в отношении многих государств.
«Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил «Оборонительный союз», не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», — написал журналист.
До начала СВО на Украине российский лидер неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Путин напомнил о судьбе Югославии, Ливии, Ирака и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Президент отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о «злобной России», так как сам провоцирует ее на оборонительные действия.

Ранее в Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров: у России и США были неформальные контакты по Украине через политологов
17 июля 2024, 22:29

Фото: сайт Кремля

У России и США были неафишировавшиеся контакты «второго трека» через политологов, по которым обсуждались вопросы конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам поездки в Нью-Йорк на Совбез ООН.
«Я вам скажу доверительно – у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», – заявил Лавров.
Министр пояснил, что во время этих бесед российская сторона спросила у американской, станут ли те поддерживать включение в любые будущие мирные договоренности «отмену Украиной законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни».

«И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать», – резюмировал Лавров.
Ранее Сергей Лавров в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил, что Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США.

«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.
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Лавров: Россия бегать ни за кем не будет, но готова говорить с любым лидером США
17 июля 2024, 21:50

Фото: сайт Кремля

Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США. Об этом в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, Лавров отметил, что Евросоюз на данный момент стал придатком Североатлантического альянса, хотя создавали его для обеспечения благосостояния всех участников и обеспечения их стабильности.

Россия никогда не угрожала странам-участницам НАТО, но всегда говорила о том, что не оставит без внимания действия, угрожающие интересам РФ.

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#россия
#сша
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#сергей лавров
#новости
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Лавров на СБ ООН иронично спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой
17 июля 2024, 20:10

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН, посвященного кризису на Ближнем Востоке, иронично высказался о поведении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, спросив, не ошиблась ли она комнатой.
«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», – обратился Лавров к Гринфилд.
Ранее в ходе дебатов под председательством министра на Совете Безопасности Томас-Гринфилд жаловалась, что она «пришла не в ту комнату».

За день до этого постпред США выступала на тему многостороннего сотрудничества, но больше половины своей речи посвятила Украине. Во время выступления Томас-Гринфилд повторила утверждения администрации США об украинском конфликте, которые многократно опровергала российская сторона.

«Благодарю представителя США за красочное выступление», — сыронизировал министр.
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#сша
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#лавров
#россия
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Авербух поддержал решение отказаться от показа Олимпиады 2024 на ТВ в России
17 июля 2024, 19:55

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поддержал решение российских телеканалов отказаться от показа Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его заявление приводит издание Sport24.
Авербух считает, что без присутствия россиян Олимпиада не интересна, и назвал правильным решение отказаться от трансляции Игр по телевидению.

«Мне кажется, если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдет возможность», — подметил режиссер.
О том, что российские телеканалы впервые за 40 лет откажутся транслировать Олимпийские игры, сообщал портал Sports.ru. Такое решение связано с тем, что спортсмены из России смогут выступить на ней только лишь в нейтральном статусе, говорилось в сообщении.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Он отметил, что эти политические деятели не осознают, какое значение имеет Олимпиада для спортсменов.

«Я сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — заявил Плющенко.
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Две активистки пытались сорвать выступление Лаврова в ООН выкриками про Израиль
17 июля 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

Две активистки попытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН выкриками про Израиль, после чего их выпроводила охрана. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщают РИА Новости.
По данным агентства, все произошло на открытых дебатах министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, которые включают палестинский вопрос. Председательствует Лавров.

Как только министр иностранных дел РФ начал свою речь, в той части зала, куда разрешен доступ журналистам, встали две активистки и начали кричать «народ Израиля жив».

«Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо», – спокойно отреагировал Лавров на выкрики.
Охранники практически сразу подошли к женщинам и вывели их из зала, после чего заседание продолжилось.

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#заседание
#министр
#лавров
#рф
#оон
#активисты
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Бывшего главу МВД Украины Захарченко обвиняют в склонении к госизмене
17 июля 2024, 18:07

Фото: istockphoto / Rawf8

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения о подстрекательстве к госизмене бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства при президенте Викторе Януковиче.
«Захарченко подозревается в попытке склонить украинских чиновников к измене в 2022 году. По данным ГБР, он пытался убедить чиновников сотрудничать с Россией после начала её военной операции против Киева. Также утверждается, что Захарченко участвовал в создании и публикации ряда видеозаписей и текстов с целью формирования негативных настроений в обществе по отношению к власти», — говорится в Telegram-канале ведомства.

22 февраля 2014 года в Украине произошёл переворот, организованный оппозицией при поддержке США. Парламент незаконно сместил президента Виктора Януковича, а радикалы захватили здание администрации президента. Страны Евросоюза, выступившие гарантами соглашения между властями и оппозицией, допустили это.

Многодневное противостояние между правоохранительными органами и протестующими в центре Киева закончилось переворотом. Среди протестующих появились радикалы.

Снайперы из Грузии и стран Балтии открыли огонь по протестующим на Майдане и силовикам, спровоцировав ситуацию. Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко рассказал на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, что эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами Запада.

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Премьер Японии Фумио Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации
17 июля 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Впервые официально извинился перед жертвами стерилизации в рамках закона о защите евгеники, который действовал в стране 48 лет, премьер Японии Фумио Кисида. Об этом сообщил телеканал NHK. Политик также заявил о намерениях уладить вопрос по выплате компенсаций.
«Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека», — сказал Кисида, добавив, что старый закон противоречил конституции.

Закон, защищавший евгенику, действовал в стране с 1948 по 1996 год. Допускалась стерилизация лицам, которые страдали от умственных или же психических расстройств, а также тем, кто имел серьезные генетические болезни.

Всего, по оценке властей, за период действия закона стерилизовали, примерно, 25 тысяч человек, из которых 16 тысячам процедуру провели без их согласия.

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#закон
#новости
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Украина столкнулась с новым сильным противником
NYT: разрушенная энергетическая система Украины столкнулась с аномальной жарой
17 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/SUNG YOON JO

С аномальной жарой столкнулась разрушенная энергетическая система Украины, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что это может вызвать ее полный коллапс. Обозреватели отмечают, что несколько месяцев украинскую электросеть неоднократно атаковали российские ракеты и беспилотники, в результате чего вышли из строя подстанции и электростанции.
«Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает <…> 40 градусов по Цельсию», — сказано в материале.

Для предотвращения коллапса электросети украинской властью введены так называемые массовые веерные отключения по всей республике. В Киеве большая часть зданий в настоящее время остается без электроэнергии как минимум десять часов в день, пишут журналисты.

В июне компания «Укрэнерго» предупреждала, что станции работают на пределе, а в украинском Минэнерго жителей призвали быть готовыми к закупке генераторов.

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#украина
#энергетика
#энергия
#новости
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