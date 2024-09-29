Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подаренной Лавровым брошью

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН, передает ТАСС.
В июле текущего года глава российского МИД находился в Лаосе для участия в ежегодных министерских встречах по линии АСЕАН. Во время его визита Марсуди сказала представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, что ей нравится ее брошь и попросила отправить такую же.
Выяснилось, что украшение в виде большого черного цветка пришито к одежде Захаровой. Тогда Лавров пообещал индонезийскому министру прислать такую же брошь.
В своей речи Марсуди на полях ГА ООН отметила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2029-2030 годы.
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Выяснилось, что украшение в виде большого черного цветка пришито к одежде Захаровой. Тогда Лавров пообещал индонезийскому министру прислать такую же брошь.
В своей речи Марсуди на полях ГА ООН отметила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2029-2030 годы.
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Екатерина Коршунова