Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что реакция Запада на изменения в ядерной доктрине России будет ясна по решениям по Украине.
«Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что те, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они [Запад] это понимают – не мне судить», – сказал министр.
Он также подчеркнул, что реакция западных стран покажет, позволит ли Запад Украине атаковать российскую территорию оружием дальнего радиуса действия.
«Тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», – добавил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения в ядерной доктрине являются зеркальным отражением оппозиционной позиции противников Москвы.
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Александр Климов