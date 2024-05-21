Глава МИД Ирана погиб вместе с Раиси из-за случайного решения

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который погиб вместе с президентом Эбрахимом Раиси в результате крушения вертолёта, не должен был там находиться. Об этом пишут авторы турецкой газеты Turkiye со ссылкой на собственные источники.