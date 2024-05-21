Глава МИД Ирана погиб вместе с Раиси из-за случайного решения

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который погиб вместе с президентом Эбрахимом Раиси в результате крушения вертолёта, не должен был там находиться. Об этом пишут авторы турецкой газеты Turkiye со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, Абдоллахиан вместе с другими государственными представителями должен был лететь на другом вертолёте, однако в последний момент было принято решение посадить их вместе с Раиси.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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«В последний момент в список пассажиров вертолета были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие лица. Они изначально должны были лететь в Иран из провинции Восточный Азербайджан на втором вертолёте», — говорится в статье.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Элина Позднякова