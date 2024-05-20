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В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси

Генштаб Ирана создал комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
20 мая 2024, 19:50
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета, в котором погибли президент республики Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
Об этом сообщил телеканал IRIB. По словам Багери, для выяснения причин трагедии в Иране привлекут всю технику и мощности армии и командования полиции.

Он уверил, что члены комиссии еще утром прибыли на место происшествия в провинцию Восточный Азербайджан и начали свою работу.



Ранее начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммада Хасана Нами рассказал, что один из пассажиров упавшего вертолета — имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем прожил еще около часа после крушения. Он связался с главой администрации президента по телефону.

Однако спасатели долго не могли добраться до места крушения. Всего погибло восемь человек.

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#вертолёт
#комиссия
#смерть
#президент
В московском ресторане произошел сильный пожар
Shot: в ресторане в московском районе Люблино произошел сильный пожар
20 мая 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Distortion Media

В ресторане и банкетном зале «Ашкым» на Краснодарской улице в Москве произошел крупный пожар, сообщил Telegram-канал Shot.
Возгорание было локализовано на площади 350 квадратных метров. Частично обрушилась кровля здания, и из него самостоятельно эвакуировались 12 человек, включая сотрудников и посетителей. На месте работают экстренные службы.



Ранее МЧС сообщило о пожаре в Приморском районе на Богатырском проспекте 55, корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров.

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#женщины
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#возгорание
#кровля
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В Дагестане 22-летняя похищенная девушка вышла на связь и объяснилась
В Дагестане 22-летняя похищенная девушка заявила, что ушла по своему желанию
20 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/MaloriMay

Похищенная в Дагестане 22-летняя девушка записала видео, где заявила, что ушла по собственному желанию.
Об этом пишет Telegram-канал Baza. По ее словам, она сама уехала с парнем по имени Башир.

По ее словам, она сама уехала с парнем по имени Башир, отметив, что не имеет к нему никаких претензий. При этом мать девушки уверена, что на ее дочь надавили. Она рассказала, что ей прислали видео, где ее дочь заплаканная и вся дрожит.

Сторона «похитителей» рассказала, что на девушку никто не давил и она ушла сама, так как молодые люди влюблены друг в друга. Однако отец девушки был против их брака и подобрал дочери другого кандидата.

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На Ставрополье женщине во время ЭКО подсадили материал другого мужа

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Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
#дагестан
#девушка
#видео
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Россиянке во время ЭКО подсадили материал чужого мужа
На Ставрополье женщине во время ЭКО подсадили материал другого мужа
20 мая 2024, 19:22

Фото: iStock/Inside Creative House

На Ставрополье врачи перинатального центра допустили ошибку при культивации эмбриона.
Вместо материала мужа будущей матери подсадили материал другого мужчины, сообщает НТВ.

По данным семьи, сомнения в отцовстве возникли, когда они узнали, что у дочери третья группа крови. У ее родителей — первая и вторая группы.

Медики пытались обвинить женщину, что она забеременела от другого мужчины, но, как пояснил ее муж, диагноз его супруги этого не позволяет.

Кроме этого, ребенок родился с генетической особенностью — у девочки синдром Дауна. Семья не понимает, как стало возможным появление ребенка с генетическим отклонением, когда процедура ЭКО должна исключать это.

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Замминистра науки и просвещения КБР обвинили в хищении 49 млн руб у сирот

Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси

Жительница Приморья продавала отцовство своих детей мигрантам
#ставропольский край
#мать
#эко
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Российского замминистра обвинили в многомиллионных хищениях у сирот
Замминистра науки и просвещения КБР обвинили в хищении 49 млн руб у сирот
20 мая 2024, 18:56

Фото: iStock/Motortion

Замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
По данным региональной прокуратуры, чиновник обвиняется по статье о халатности, которая повлекла причинение особо крупного ущерба. Ему грозит до шести месяцев ареста. Уголовное дело передано в суд, добавили в ведомстве.

Как сообщает следствие, хищение выделенных в бюджете денег на реализацию министерством 45 госконтрактов произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения замминистра к службе. Контракты на поставку жилья были заключены с некой коммерческой компанией.

В отношении предпринимателя тоже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено в суд.

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#россия
#чиновники
#суд
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Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
20 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси не подавал никаких сигналов. Об этом 20 мая сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, передает РИА Новости.
По его словам, иранское воздушное пространство контролируется турецкими диспетчерами. После получения первых сообщений об авиакатастрофе турецкая сторона начала следить за ситуацией, учитывая, что это касается соседней страны.

«Мы полагаем, что сигнальная система была отключена или отсутствовала, так как мы не получили никаких сигналов, которые обязательно должны фиксироваться», — сказал министр.
Ранее в тот же день, летчик-испытатель Вадим Базыкин отметил, что процесс поиска вертолета Раиси должен был быть ускорен благодаря сигналу специального радиомаяка, установленного на всех воздушных судах.

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#лётчик
#страны
#министр
#всу
#удар
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Жительница Приморья продавала отцовство своих детей мигрантам
Россиянка продавала мигрантам отцовство собственных детей за 100 тысяч рублей
20 мая 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Россиянка продавала отцовство над своими детьми, чтобы легализовать мигрантов и заработать денег. Об этом сообщило издание «Регнум» в Telegram-канале.
Следствие считает, что жительница Приморского края через связи в ЗАГСе подавала недостоверную информацию об отцовстве своих детей. Иностранцы платили женщине по 100 тысяч рублей. В частности, ее клиентами стали граждане Таджикистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По закону иностранцы могут приобретать российское гражданство в ускоренном режиме, если в РФ у них есть дети.
Ранее Госдума предлагала ужесточать меры в отношении нелегалов. Инициативой предусмотрен запрет нарушителям приобретать недвижимость и вступать в брак.

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#дети
#мигранты
#госдума
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Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности
Россиянин приревновал знакомую к другу и изнасиловал его обувной ложкой
20 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/Sinenkiy

Житель Подмосковья приревновал подругу к их общему 43-летнему знакомому и изнасиловал его металлической ложкой.
По данным MK.RU, в подмосковном Серпухове 32-летний мужчина приревновал подругу к их общему знакомому и изнасиловал его металлической ложкой.

Отмечается, что в майские праздники потерпевший позвал в гости приятеля и знакомую. Во время застолья подозреваемый приревновал знакомую к хозяину квартиры и надругался с помощью 40-сантиметровой обувной ложки.

Возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за кражу.

Незадолго до этого сообщалось, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой.

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Дагестанцы окружили отдел МВД после похищения дочери
20 мая 2024, 17:44

Фото: istock / Dzurag

Семья в Левашинском районе Дагестана организовала протест возле местного отдела МВД после похищения 22-летней дочери без ее согласия. Согласно информации издания Baza в Telegram-канале, родственники утверждают, что девушка была похищена другим местным жителем, с которым она была засватана.
По их словам, она исчезла пять дней назад и сообщила матери о похищении через мессенджер, но потом перестала отвечать на сообщения.

Семья обратилась в полицию, но их заявления не были приняты. Родственники предположили, что это связано с тем, что родственники похитителя работают в МВД.

В ответ на обвинения, другая сторона утверждает, что девушка ушла добровольно. Отчаявшиеся родственники собрались у местного отдела МВД, намереваясь вернуть дочь домой.

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#приговор
#мвд
#семья
#обучение
#девушка
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Один из летевших с президентом Ирана был жив еще около часа после крушения
Летевший с лидером Ирана имам аль-Хашем прожил еще около часа после крушения
20 мая 2024, 17:39

Фото: iStock/MMADIA

Один из погибших в авиакатастрофе с президентом Ирана Раиси — имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем прожил еще около часа после крушения вертолета.
Об этом сообщает агентство IMNA. Как рассказал начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммада Хасана Нами, имам связался с главой администрации президента по телефону. Однако спасатели долго не могли добраться до места крушения. На его теле было меньше ожогов, чем у других погибших.

Тела остальных были обожжены, но их смогли опознать без проведения ДНК. Всего погибло восемь человек, добавили там.

Ранее в Иране назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с президентом страны Эбрахим Раиси на борту.

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#иран
#президент
#трагедия
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