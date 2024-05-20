В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси

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Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета, в котором погибли президент республики Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
Об этом сообщил телеканал IRIB. По словам Багери, для выяснения причин трагедии в Иране привлекут всю технику и мощности армии и командования полиции.
Он уверил, что члены комиссии еще утром прибыли на место происшествия в провинцию Восточный Азербайджан и начали свою работу.
Ранее начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммада Хасана Нами рассказал, что один из пассажиров упавшего вертолета — имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем прожил еще около часа после крушения. Он связался с главой администрации президента по телефону.
Однако спасатели долго не могли добраться до места крушения. Всего погибло восемь человек.
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Он уверил, что члены комиссии еще утром прибыли на место происшествия в провинцию Восточный Азербайджан и начали свою работу.
Ранее начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммада Хасана Нами рассказал, что один из пассажиров упавшего вертолета — имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем прожил еще около часа после крушения. Он связался с главой администрации президента по телефону.
Однако спасатели долго не могли добраться до места крушения. Всего погибло восемь человек.
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Алёна Самарева