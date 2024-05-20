В ГД объяснили, почему гибель Раиси не приведёт к дестабилизации в Иране

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечёт за собой дестабилизации в Иране, поскольку в стране устойчивая система.
Он напомнил, что президент в Иране хоть и очень важное лицо государства, но не первое в политической системе страны.
Ранее политолог Сергей Маркелов, наоборот, высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.
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«Разговоры о том, может ли случиться разбалансировка иранской политической системы, скорее, происходят от незнания. Система достаточно устойчивая, и предполагать, что факт гибели Раиси приведёт к разбалансировке системы, нет оснований. Все те, кто формировали, формируют и будут формировать внешнеполитический курс Тегерана, в принципиальных вещах разделяют подходы Раиси», — добавил в беседе с Газета.ру Новиков.
Ранее политолог Сергей Маркелов, наоборот, высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.
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Мелисса Тимофеева