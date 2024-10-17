Глава МИД Израиля назвал обстрелы миротворцев ООН «оплошностью»

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы миротворцев ООН на юге Ливана со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «оплошностью» и что ведутся переговоры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.
«Это была оплошность. В нашу политику не входит нападать на ВСООНЛ. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы», — отметил Кац, добавив, что ЦАХАЛ и МИД Израиля находятся в процессе переговоров с представителями Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).Глава МИД также подчеркнул, что действия шиитской группировки «Хезболлах» вблизи позиций ВСООНЛ усложняют ситуацию, так как боевики используют миротворцев как прикрытие для провокаций против Израиля.
Кац также выразил уверенность, что военная операция на юге Ливана продлится ещё несколько недель, пока не будут достигнуты главные цели: обеспечение безопасности Израиля и возвращение эвакуированных жителей северных регионов страны.
Ранее Временные силы ООН в Ливане неоднократно сообщали о нарушениях со стороны Израиля, включая обстрелы их баз и нарушение «голубой линии».
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Елена Перлова