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В ООН заявили, что США покрывают преступления Израиля

Небензя: США покрывают преступления Израиля, накачивая его оружием
16 октября 2024, 20:40
Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Вашингтон накачивает Израиль оружием и в то же время обеспечивает ему «политическое прикрытие», блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против жителей Палестины. Об этом заявил постпред России при Организации Василий Небензя.


Он подчеркнул, что США, не прислушиваясь к мнению международного сообщества, исправно накачивают Израиль оружием, не давая тем самым Совбезу ООН возможности остановить страну, ответственную за многочисленные преступления против палестинских граждан.

Небензя отметил, что Израиль имеет право на обеспечение собственной безопасности, однако к этому нужно стремиться только через всеобъемлющий процесс урегулирования на Ближнем Востоке и исправления исторической несправедливости в отношении Палестины. Этого можно добиться созданием независимого палестинского государства, основываясь на решениях Совбеза и Генассамблеи ООН.

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#василий небензя
#оон
Израильский танк открыл огонь по пункту миротворческих сил ООН в Ливане
16 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/e-crow

Танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Об этом сказано в заявлении UNIFIL.
Отмечается, что пункт Временных сил ООН в южной части Ливана (UNIFIL) находится в районе населённого пункта Кфаркила.

В результате удара был нанесён материальный ущерб пункту. Повреждения получили наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

Как сказано с сообщении миротворцев, они зафиксировали приближение израильского танка «Меркава» в среду утром. После он открыл прицельный огонь по их опорному пункту.

Ранее ЦАХАЛ уже совершал вторжения на территории баз миротворцев ООН в Ливане.

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#израиль
#танки
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#ливан
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#конфликт
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Байден обещал «обеспечить Украину всем необходимым для победы»
Байден принял план Зеленского и обещал обеспечить Украину всем для победы
16 октября 2024, 20:56

Фото: сайт Белого дома

Украинский лидер Владимир Зеленский изложил президенту США Джо Байдену свой «план победы» во время телефонного разговора. По итогу главы государств поручили своим командам обдумать следующие шаги. Об этом официально заявляет сайт Белого дома.
«Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане по достижению победы над Россией, и два лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации о следующих шагах», — пишет правительство США.

Сообщается, что президенты обязались подключить к планированию партнеров из других стран, чтобы «обеспечить Украину всем необходимым для победы».
«В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по Украине», — сообщает Вашингтон.

Планируется, что в ходе конференции лидеры разных стран будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь Украине.

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#сша
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#правительство
#итоги
#консультации
#зеленский
#байден
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Байден позвонил Зеленскому и выделил Украине $425 млн
Байден выделил Украине $425 млн после телефонного разговора с Зеленским
16 октября 2024, 20:38

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После чего выделил Киеву 425 миллионов долларов. О новом пакете военной помощи Украине сообщает сайт Белого дома 16 октября.
По сообщению правительства, Байден проинформировал Зеленского, что приложит усилия по увеличению финансирования Украины в течение оставшегося срока своих полномочий.
«Сегодня президент объявил о пакете помощи для Украины на сумму 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины», — говорится на сайте Белого дома.

Также сообщается, что в ближайшие месяцы США передаст Украине сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, «значительное количество» боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин.

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#сша
#президент
#боеприпасы
#байден
#пво
#владимир зеленский
#украина
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«Расстреливать при детях»: ведущий в Латвии отделался предупреждением за призыв убивать за русские фильмы
Латвийский ведущий отделался предупреждением за призыв убивать за русские фильмы
16 октября 2024, 20:21

Фото: istock/william87

Латвийский телеведущий Альгис Раманаускас за публичные призывы убивать за русские фильмы и музыку отделался предупреждением. К такой мере прибегла комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность трансляторов.
В сентября телеведущий литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас на YouTube завил, что надо расстреливать всех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку. Он также озвучил несколько вариантов расправы. Ведущий предложил сначала забрать у таких родителей детей или расстрелять сразу при детях.

Позже блогер извинился за свои высказывания. Однако Вильнюсская окружная прокуратура Литвы возбудила предварительное следствие в связи с призывами телеведущего. По итогу ведущий получил лишь предупреждение, сообщает ТАСС.

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#предупреждение
#блогер
#youtube
#латвия
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Оппозиция в Грузии собирается устроить конституционный переворот после выборов
16 октября 2024, 20:21

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиция в Грузии планирует после выборов устроить конституционный переворот. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью Общественному вещателю Аджарии.
Отмечается, что оппозиционные партии подготовили сценарий конституционного переворота, который планируют реализовать после парламентских выборов 26 октября.

По его словам, уже сейчас видны все признаки такого сценария. В частности, ​на это указывают заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели, которые на самом деле преследуют политические цели, а также заранее подготовленные фальшивые заключения по итогам выборов.

Папуашвили добавил, что в парламенте видят предпосылки начала конституционного переворота, а также осознают, что предстоящие две недели будут самыми активными в этом отношении.

Напомним, что в ряды грузинской оппозиции входят президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы государства Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

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#грузия
#выборы
#политика
#оппозиция
#план
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Экономист Беляев объяснил некритичность для РФ отказа Европы от российского газа
16 октября 2024, 20:18

Фото: iStock/NiseriN

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Европы от российского газа не будет критичным для России, поскольку у нас есть и другие покупатели.
«Европа для нас не является главным покупателем газа. Мы концентрируемся на Востоке и Глобальном Юге с поставками нашего газа и в том числе энергоносителей. Хоть Европа и привычный для нас партнёр, и она достаточно много у России потребляла сырья, нефти и газа, но переориентация уже началась», — пояснил в беседе с NEWS.ru Беляев.

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что полностью отказаться от ресурсов России Европа всё равно не сможет, а подобные заявления являются лишь политическим высказыванием.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что колебания цен на газ в Европе достигали 15% в течение суток после отказа от поставок из России.

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#газ
#европа
#рф
#политика
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Захарова подвела итоги встречи ядерной «пятёрки» в Нью-Йорке
Захарова: встреча ядерной «пятёрки» в Нью-Йорке прошла на экспертном уровне
16 октября 2024, 20:13

Фото: сайт МИД РФ

Встреча ядерной «пятёрки» прошла 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что от России в этой встрече участвовали представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями.

Захарова отметила, что российская стороны намерена продолжить использование данной площади для доведения принципиальных подходов России и важных сигналов по актуальным темам обеспечения международной безопасности, а также относительно создаваемых западными странами стратегических рисков, которые повышают уровень ядерной опасности.

Напомним, что ядерная «пятёрка» – это неформальное объединения стран, в арсенале которых имеется ядерное оружие. К ним относят Россию, Китай, Великобританию, США и Францию. В 2023-2024 года координатором данного формата была Россия, после эти функции были переданы Китаю.

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#мария захарова
#сша
#мид рф
#ядерное оружие
#россия
#китай
#нато
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В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина
Путин рассказал, что регулярно проходит обследования в ЦКБ
16 октября 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом он рассказал главе Минздрава РФ михаилу Мурашко в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что проходит регулярные обследования в ЦКБ. Врачи этого медицинского центра рекомендуют делать прививку от гриппа именно отечественным препаратом. Для лиц старшего возраста были разработаны специальные вакцины, которые отличаются максимально защитой от заболевания.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что у Путина нет проблем со здоровьем, а обследования он проходит с целью профилактики.

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#дмитрий песков
#кремль
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Байден в среду объявит о выделении нового пакета помощи Украине
16 октября 2024, 19:36

Президент США Джо Байден позже в среду объявит о выделении Украине нового пакета помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.
Отмечается, что у главы государства запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам этих переговоров будет объявлено о «значительном» пакете помощи в области обеспечения безопасности для Украины.

Ранее в этот день генсек НАТО Марк Рютте указал на стремление альянса к достижению объёмов военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Он подчеркнул, что за первую половину текущего года страны-участницы блока отправили Украине помощь объёмом 20,9 миллиарда евро.

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#владимир зеленский
#джозеф байден
#политика
#сша
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#вооружение
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