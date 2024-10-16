В ООН заявили, что США покрывают преступления Израиля

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Вашингтон накачивает Израиль оружием и в то же время обеспечивает ему «политическое прикрытие», блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против жителей Палестины. Об этом заявил постпред России при Организации Василий Небензя.
Он подчеркнул, что США, не прислушиваясь к мнению международного сообщества, исправно накачивают Израиль оружием, не давая тем самым Совбезу ООН возможности остановить страну, ответственную за многочисленные преступления против палестинских граждан.
Небензя отметил, что Израиль имеет право на обеспечение собственной безопасности, однако к этому нужно стремиться только через всеобъемлющий процесс урегулирования на Ближнем Востоке и исправления исторической несправедливости в отношении Палестины. Этого можно добиться созданием независимого палестинского государства, основываясь на решениях Совбеза и Генассамблеи ООН.
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Анастасия Чинкова