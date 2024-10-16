Израильский танк открыл огонь по пункту миротворческих сил ООН в Ливане

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Танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Об этом сказано в заявлении UNIFIL.
Отмечается, что пункт Временных сил ООН в южной части Ливана (UNIFIL) находится в районе населённого пункта Кфаркила.
В результате удара был нанесён материальный ущерб пункту. Повреждения получили наблюдательная вышка и средства объективного контроля.
Как сказано с сообщении миротворцев, они зафиксировали приближение израильского танка «Меркава» в среду утром. После он открыл прицельный огонь по их опорному пункту.
Ранее ЦАХАЛ уже совершал вторжения на территории баз миротворцев ООН в Ливане.
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В результате удара был нанесён материальный ущерб пункту. Повреждения получили наблюдательная вышка и средства объективного контроля.
Как сказано с сообщении миротворцев, они зафиксировали приближение израильского танка «Меркава» в среду утром. После он открыл прицельный огонь по их опорному пункту.
Ранее ЦАХАЛ уже совершал вторжения на территории баз миротворцев ООН в Ливане.
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Анастасия Чинкова